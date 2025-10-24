Nacional: se fracturó Arady y el Diente López está en duda para enfrentar a Wanderers

Pasando en limpio, el once que pondría Peirano en el Viera sería con Luis Mejía, Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Lucas Villalba, Nicolás Lodeiro, Rómulo Otero y Maximiliano Gómez.

Otra lesión

Este jueves Nacional informó en sus redes sociales que el extremo Bruno Arady sufrió una fractura del cuello del pie izquierdo. El juvenil que no venía siendo titular, igualmente es una de las apuestas del club para el futuro. El jugador será intervenido en las próximas horas comenzará su recuperación.

Antecedentes

Las últimas visitas de Nacional al Parque Alfredo Víctor Viera fueron productivas. Desde el 2020 hasta acá se jugaron 5 partidos entre tricolores y bohemios. Nacional gano 2, empató 2 y perdió solo uno. El último encuentro en el escenario de Wanderers fue por la tercera fecha del Torneo Clausura de 2024 y los tricolores ganaron 2 a 0 con Goles de Nicolás López y el argentino Gastón González.

El partido del domingo será arbitrado por Gustavo Tejera acompañado de Nicolás Tarán y Gustavo Lisboa. El VAR estará a cargo de Antonio García.