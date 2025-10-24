Nacional: se fracturó Arady y el Diente López está en duda para enfrentar a Wanderers

Luego del duro golpe que fue el fallo negativo del TAS, Nacional se prepara para visitar el domingo a Wanderers en el Parque Viera con bajas importantes. Como ya se sabe, Emiliano Ancheta sufrió un desgarro y por esta razón no estará en el partido, ingresando en su lugar Nicolás Ojito Rodríguez. Además, Christian Oliva y Gonzalo Carneiro están suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas y fuera de la convocatoria.
La otra situación que preocupa en Nacional es la de el Diente Nicolás López. El jugador es evaluado día a día, pero no está ni cerca del 100%. Si bien del tobillo está prácticamente recuperado, una molestia lumbar lo tiene a mal traer y esto llevaría a que entrenador lo deje fuera del once inicial.
La gran duda es si Pablo Peirano lo lleva al banco de suplentes y lo deja fuera del partido ante Wanderers. En la mañana del sábado se sabrá la lista de convocados y ahí se conocerá si el Diente estará disponible para el juego del domingo.
Pasando en limpio, el once que pondría Peirano en el Viera sería con Luis Mejía, Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Lucas Villalba, Nicolás Lodeiro, Rómulo Otero y Maximiliano Gómez.
Otra lesión
Este jueves Nacional informó en sus redes sociales que el extremo Bruno Arady sufrió una fractura del cuello del pie izquierdo. El juvenil que no venía siendo titular, igualmente es una de las apuestas del club para el futuro. El jugador será intervenido en las próximas horas comenzará su recuperación.
Antecedentes
Las últimas visitas de Nacional al Parque Alfredo Víctor Viera fueron productivas. Desde el 2020 hasta acá se jugaron 5 partidos entre tricolores y bohemios. Nacional gano 2, empató 2 y perdió solo uno. El último encuentro en el escenario de Wanderers fue por la tercera fecha del Torneo Clausura de 2024 y los tricolores ganaron 2 a 0 con Goles de Nicolás López y el argentino Gastón González.
El partido del domingo será arbitrado por Gustavo Tejera acompañado de Nicolás Tarán y Gustavo Lisboa. El VAR estará a cargo de Antonio García.