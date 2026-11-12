Comienza la penúltima del Clausura dónde puede haber campeones

En el descenso queda definir un cupo que saldrá de Cerro, Wanderers y Central Español. Cerrenses y bohemios están igualados en puntos mientras que el palermitano está levemente por arriba de ellos por lo que la última fecha será clave.
Detalles de la decimotercera fecha del Clausura
Jueves 12 de noviembre
20:00 - Cerro Largo vs Progreso
- Estadio Ubilla
- Santiago Motta - Diego Riveiro (VAR)
Viernes 13 de noviembre
16:30 - MC Torque vs Racing
- Estadio Franzini
- Gustavo Tejera - Andrés Cunha (VAR)
Sábado 14 de noviembre
10:00 - Central Español vs Boston River
- Parque Palermo
- Andrés Matonte - Leodán González (VAR)
16:30 - Deportivo Maldonado vs Cerro
- Estadio Domingo Burgueño Miguel
- Hernán Heras - Jonathan Fuentes (VAR)
20:00 - Nacional vs Albion
- Gran Parque Central
- Esteban Guerra - Christian Ferreyra (VAR)
Domingo 15 de noviembre
16:30 - Danubio vs Liverpool
- Jardines del Hipódromo
- Javier Feres - Diego Dunajec (VAR)
20:00 - Defensor Sporting vs Peñarol
- Estadio Franzini
- Javier Burgos - Antonio García (VAR)
Lunes 16 de noviembre
20:00 - Wanderers vs Juventud
- Parque Viera
- Esteban Ostojich - Daniel Fedorczuk (VAR)