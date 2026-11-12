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Deportes Clausura | Club Atlético Peñarol | Nacional

vuelve a rodar la pelota

Comienza la penúltima del Clausura dónde puede haber campeones

Liverpool puede quedarse con el título del Clausura esta misma fecha mientras que Peñarol puede asegurar la Anual

Se va la penúltima fecha del Clausura.

Se va la penúltima fecha del Clausura.

 @DanubioFC
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Vuelve a rodar la pelota en el marco de la penúltima fecha del Clausura. Desde las 20:00 horas en Melo, Cerro Largo y Progreso abrirán la etapa en la que pueden definirse los ganadores del Clausura y también de la Anual.

La definición del Clausura tiene tres equipos en la pelea; Liverpool, MC Torque y un poco más lejos, Nacional. El negriazul que lidera con dos puntos de ventaja, enfrentará a Danubio sabiendo que si gana y el elenco ciudadano pierde ante Racing, se coronará campeón en Jardines. Los tricolores necesitan que ambos caigan en esta dos fechas y sumar la totalidad de los puntos.

Para la Anual la lucha está entre Peñarol, Deportivo Maldonado y MC Torque. El carbonero está dos puntos por delante de fernandinos y ciudadanos por lo que si derrota a Defensor Sporting y sus perseguidos caen a manos de Cerro y Racing, se asegurará un lugar en la definición del Uruguayo.

En el descenso queda definir un cupo que saldrá de Cerro, Wanderers y Central Español. Cerrenses y bohemios están igualados en puntos mientras que el palermitano está levemente por arriba de ellos por lo que la última fecha será clave.

Detalles de la decimotercera fecha del Clausura

Jueves 12 de noviembre

20:00 - Cerro Largo vs Progreso

  • Estadio Ubilla
  • Santiago Motta - Diego Riveiro (VAR)

Viernes 13 de noviembre

16:30 - MC Torque vs Racing

  • Estadio Franzini
  • Gustavo Tejera - Andrés Cunha (VAR)

Sábado 14 de noviembre

10:00 - Central Español vs Boston River

  • Parque Palermo
  • Andrés Matonte - Leodán González (VAR)

16:30 - Deportivo Maldonado vs Cerro

  • Estadio Domingo Burgueño Miguel
  • Hernán Heras - Jonathan Fuentes (VAR)

20:00 - Nacional vs Albion

  • Gran Parque Central
  • Esteban Guerra - Christian Ferreyra (VAR)

Domingo 15 de noviembre

16:30 - Danubio vs Liverpool

  • Jardines del Hipódromo
  • Javier Feres - Diego Dunajec (VAR)

20:00 - Defensor Sporting vs Peñarol

  • Estadio Franzini
  • Javier Burgos - Antonio García (VAR)

Lunes 16 de noviembre

20:00 - Wanderers vs Juventud

  • Parque Viera
  • Esteban Ostojich - Daniel Fedorczuk (VAR)

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