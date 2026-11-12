Comienza la penúltima del Clausura dónde puede haber campeones

La definición del Clausura tiene tres equipos en la pelea; Liverpool, MC Torque y un poco más lejos, Nacional. El negriazul que lidera con dos puntos de ventaja, enfrentará a Danubio sabiendo que si gana y el elenco ciudadano pierde ante Racing, se coronará campeón en Jardines. Los tricolores necesitan que ambos caigan en esta dos fechas y sumar la totalidad de los puntos.