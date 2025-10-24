Agónico empate de Universidad de Chile que supo estar dos goles abajo

En la capital de Chile, Lanús se puso en ventaja a los 25 minutos gracias a un hermoso gol de Rodrigo Castillo, que robó la pelota en la mitad de la cancha y al ver al golero adelantado, remató por arriba. Apenas cuatro minutos más tarde, y luego de una gran jugada individual de Salvio, Castillo volvió a aparecer, esta vez en la puerta del área chica, para marcar el segundo.