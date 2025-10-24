Agónico empate de Universidad de Chile que supo estar dos goles abajo

En un gran partido, con una polémica sobre el final, Universidad de Chile consiguió un empate de oro ante Lanús, encuentro que terminó 2 a 2 en el Estadio Nacional de Santiago. La otra semifinal de la Sudamericana (entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro), también terminó empatado.
En la capital de Chile, Lanús se puso en ventaja a los 25 minutos gracias a un hermoso gol de Rodrigo Castillo, que robó la pelota en la mitad de la cancha y al ver al golero adelantado, remató por arriba. Apenas cuatro minutos más tarde, y luego de una gran jugada individual de Salvio, Castillo volvió a aparecer, esta vez en la puerta del área chica, para marcar el segundo.
En la segunda mitad, Universidad de Chile que había sido mejor durante el partido, encontró el descuento tras un error del golero granate, que fue aprovechado por Lucas Di Yorio, que había entrado apenas un minuto antes.
Los locales empujaron, y la recompensa iba a llegar en el octavo minuto de descuento. El árbitro marcó penal (muy discutido en dónde parece haber falta previa), y Charles Aránguiz ejecutó un gran remate para igualar el partido y dejar todo parejo de cara a la revancha de la próxima semana.