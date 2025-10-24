Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Lanús |

Agónico empate de Universidad de Chile que supo estar dos goles abajo

El conjunto chileno logró igualar la serie ante Lanús en el último minuto de descuento, y el finalista de la Sudamericana se definirá en Argentina.

Universidad de Chile igualó ante Lanús.

 Foto: Sudamericana
En la capital de Chile, Lanús se puso en ventaja a los 25 minutos gracias a un hermoso gol de Rodrigo Castillo, que robó la pelota en la mitad de la cancha y al ver al golero adelantado, remató por arriba. Apenas cuatro minutos más tarde, y luego de una gran jugada individual de Salvio, Castillo volvió a aparecer, esta vez en la puerta del área chica, para marcar el segundo.

En la segunda mitad, Universidad de Chile que había sido mejor durante el partido, encontró el descuento tras un error del golero granate, que fue aprovechado por Lucas Di Yorio, que había entrado apenas un minuto antes.

Los locales empujaron, y la recompensa iba a llegar en el octavo minuto de descuento. El árbitro marcó penal (muy discutido en dónde parece haber falta previa), y Charles Aránguiz ejecutó un gran remate para igualar el partido y dejar todo parejo de cara a la revancha de la próxima semana.

