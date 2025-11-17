Milei y Trump van por otra foto juntos: compartirán palco en el sorteo del Mundial 2026

Este sería el viaje número 15 de Milei a Estados Unidos y el sexto encuentro con Trump.

Mundial 2026

El Mundial 2026 inicia el 9 de junio y tendrá en su nómina a 48 selecciones (en lugar de las 32 habituales), y una duración de 40 días, a diferencia de un mes como lo fue el último Mundial en Catar.

A diferencia de la última edición se disputarán 103 partidos, 40 partidos más que el modelo anterior.

En este nuevo formato, la fase de grupos estará confirmada por 12 zonas con 4 selecciones cada una. Los dos primeros de cada zona más los ocho mejores terceros pasarían a una eliminatoria en 16avos de final.

Esto significa que una selección deberá ganar ocho partidos en lugar de los siete de los ultimos mundiales si es que quiere salir Campeón del Mundo.

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizará el domingo 19 de julio de ese año.