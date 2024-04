Agredieron a Olivera y terminó en un Hospital

En conferencia de prensa, Lucas Hernández habló del hecho: “Fuimos a saludar a nuestra gente como habitualmente lo hacemos en cada partido, agradecerles por haber venido hasta acá, por alentarnos y apoyarnos. La gente de Central se puso nerviosa y se complicó un poco”.

“Esperemos que no vuelva a pasar porque no estuvo nada bien, a un jugador lo lastimaron. Esperemos no sea nada grave y que tenga una buena recuperación. Es algo muy feo y esperemos que no vuelva a pasar”, concluyó quien sustituyó en el segundo tiempo a Olivera.

Presidente de Central habría intentado agredir a Ruglio

Los graves incidentes al final del partido entre Peñarol y Rosario Central en el Gigante de Arroyito, que acabaron con Maximiliano Olivera herido en su rostro, no solo quedaron en la cancha, sino que fuera de esta también se registraron altercados, con el presidente Ignacio Ruglio como protagonista.

Eduardo Zaidensztat, vicepresidente del club, habló con radio Carve Deportiva tras el encuentro y contó que “un señor de camisa blanca, pelado, fue agredir a Nacho (Ruglio)”. “Dicen que es el presidente de Rosario Central (Gonzalo Belloso). Esperemos que no sea porque es una vergüenza institucional”, añadió.

Con respecto a lo sucedido antes del partido, dijo: “Nos dieron un lugar para 2.800 personas en un espacio pequeño y arriba había una bandeja con hinchas locatarios tirando de todo, y, lo más peligroso, tiraron las vallas de hierro. Estamos documentando todo esto para enviar a Conmebol”.