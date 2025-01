Aguerre afuera y Peñarol cerró un arquero de selección

Minutos más tarde fue el propio Ruglio el encargado de confirmar la noticia a través de sus redes sociales: "Washi Aguerre no continuará en Peñarol. Nada malo hay en eso y él simplemente está peleando por su futuro económico y el de su familia, y Peñarol solo está poniendo un límite hasta donde puede ir y donde no. No hay malos y buenos, solo hay caminos que esta vez no coincidieron".

"Cuidemos a quienes nos dieron a los hinchas de Peñarol un tremendo año 2024 y a desearle suerte en lo que venga por delante", escribió más tarde y cerró: "Washi fue, es y será un hincha fanático de nuestro club que esta vez le tocó seguir en otro destino. Vamos arriba Peñarol y ojalá en un futuro los caminos se vuelvan a encontrar".

Seguramente Aguerre seguirá su carrera deportiva en Ecuador, ya que hay un fuerte interés de Barcelona de Guayaquil para que el artiguense firme por dos temporadas.

Llega campaña

Luego de la negativa de Aguerre, Peñarol se movió rápido y terminó acordando la incorporación de Martín Campaña por dos temporadas. El golero fernandino tiene 35 años y comenzó su carrera en Deportivo Maldonado para luego pasar a Atenas de San Carlos, Cerro Largo, Racing, Defensor Sporting, Independiente de Argentina, Al-Batin y Al Riyadh de Arabia Saudita.

En tierras árabes estuvo cuatro temporadas donde atajó en 98 partidos en los dos equipos que defendió. No ve acción desde mayo de 2024, cuando venció su contrato en Al-Riyadh.

La idea de los carboneros es que rápidamente se realice los exámenes médicos pertinentes y ya se sume a los entrenamientos del carbonero este mismo miércoles con la necesidad de acoplarlo al equipo y que además comience a ganar tiempo de arco.

“Está libre, hemos hablado bastante con él y Diego (Aguirre) le tiene una confianza ciega porque lo conoce desde la sub-20 y desde siempre”, había comentado días atrás el presidente Ignacio Ruglio.

Cabe destacar que Campaña también supo tener pasajes por la selección uruguaya donde vio acción en 12 partidos. Fue participe de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y del plantel de las Copa América de 2019 y 2021.

En su palmarés cuenta con la obtención de la Copa Sudamericana del año 2017 y la Copa Suruga Bank del 2018, ambas con Independiente.