Aguirre analiza el regreso a la titularidad de un delantero para enfrentar a Racing

Báez con chance de regresar

Si bien Peñarol no arrancó bien el Apertura, viene de tres empates en fila, el equipo confía en volver este fin de semana a la senda de la victoria. Si bien todavía quedan algunos días, el entrenador perfilaría un cambio para enfrentar a Racing. Jaime Báez que no fue titular ante River Plate en la última fecha, volvería al once inicial en lugar de Diego García. Así las cosas, el probable equipo carbonero sería con Martín Campaña; Pedro Milans, Javier Méndez, Leo Coelho y Maximiliano Olivera, Rodrigo Pérez, Eduardo Darias, Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Jaime Báez y Maximiliano Silvera.