Aguirre destacó la calidad del equipo y apunta a mantener el plantel

Peñarol logró después de 13 años avanzar a los octavos de final de la Libertadores y el idilio entre el hincha y el entrenador crece día a día. “Desde que llegué tengo una felicidad tremenda, lo siento, y se está generando un ida y vuelta con la gente que es hermoso. Hay una historia con Peñarol que hace que todo sea muy emotivo. Hay que ligar un poco. A veces agarrás un jugador en determinado momento, y explota. Eduardo (Darias) por ahí no rompía los ojos, hablé con una persona de mi confianza que ayudó a que él viniera. Y hoy se transformó en un jugador muy importante”, aseguró Aguirre.

“El partido del domingo con Fenix era durísimo, estábamos con la cabeza en otra cosa, relajados. Yo era el primero que no estaba metido, seguíamos en Central. Y no hicimos un buen partido. Quizás no merecimos ganar, pero estamos en un ciclo positivo. El domingo estábamos todos como en otra cosa, diciéndonos que había que ganar, etc, pero veíamos que estábamos más relajados. El partido con Central nos hizo liberar mucha tensión, lo veníamos esperando con ansias. Y después de ahí nos aflojamos. Vinieron muchos jugadores nuevos, había incertidumbre. Estábamos nerviosos, claro. Ahora el equipo ya tiene una base, jugadores comprobados. Prefiero esta situación, donde tenemos que sumar en puestos concretos. Si logramos mantener lo que tenemos, vamos a estar muy bien”, dijo sobre posibles incoporaciones para el segundo semestre del año.

Aguirre y los elogios

“Con los elogios me llevo bien, pero estoy tan acostumbrado a los elogios y a los palos, que me mantengo en el medio. No me la creo, he pasado por todas las situaciones. Sé que esto puede transformarse rápidamente en algo en contra. Lo que me tocó vivir como jugador fue tremendo e inolvidable. Podría no haber sido nunca DT de Peñarol y esa parte de la historia iba a quedar para siempre. Hoy en día las redes amplifican mucho más las cosas", aseguró Aguirre.

Peñarol ganó el Apertura de forma invicta, logrando 41 puntos, fruto de 13 victorias y dos empates, pero el entrenador sabe que no puede relajarse para lo que se viene. “Hay que meterle al Intermedio porque después se paga caro en la Anual. Peñarol no ha hecho buenos Intermedios, los puntos tienen mucho valor. Tenemos que tratar de mantener la diferencia que tenemos”, sentenció.