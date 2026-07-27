Nacional viaja a Buenos Aires por la hazaña y tiene casi cerrado un enganche

Negocia en silencio

Si bien el equipo tricolor está en plena competencia, el tema contrataciones no está cerrado. Se busca esta semana poder cerrar alguna nueva incorporación. El tema Enrique Kike Olivera sigue trancado ya que Gremio pretende más plata de la que ofreció Nacional en un primer momento y no está sencillo.

Por su parte la posibilidad de que Esteban Obregón llegue a Nacional está prácticamente descartada. Montevideo City Torque ve como muy baja la propuesta económica de Nacional y según el representante del futbolista el salario que le ofrecen los albos no convence.

En el arranque de la semana el jugador que está más cerca de llegar es el enganche. Nacional aceleró por el volante argentino de 36 años Rubén Botta y puede concretarse en algunas horas.

Botta acaba de rescindir contrato con Defensa y Justicia y llegaría como libre al tricolor.

El volante tiene una larga trayectoria incluso en equipos europeos: C. A. Tigre (2009-13), Inter de Milán (2013-15), Chievo Verona (2014-15), C. F. Pachuca (2015-17), San Lorenzo de Almagro (2017-19), Defensa y Justicia (2020) S.S.C. Bari (2021-23), Colón de Santa Fe (2023-24), Talleres de Córdoba (2024-25) y nuevamente Defensa y Justicia (2026-act.)El jugador recsindio contrato ckn defensa y Justicia y llegaría a Nacional en condición de agente libre.

En lo que va de esta temporada Botta disputó 13 partidos, convirtió un gol, 1 asistencia y también tuvo 3 amarillas y una tarjeta roja.

Desde el tricolor nos informan que en las próximas horas ya estaría confirmada su llegada a Nacional, para el Torneo Clausura.