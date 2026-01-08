Aguirre habló de todo: la chance de Arezo y los extremos de nivel que llegarán

"No lo descarté a Arezo, pero hablo de los que ya sabemos que son opciones seguras. Hay otros temas, en el caso de Matías, que son posibilidades. No lo tengo por debajo en la consideración, para nada. Yo tengo que tener tres nueves, después, quién juega, es un tema de rendimiento, del día a día, de lo que va pasando en los partidos. Son tres buenos jugadores y es una competencia pareja. Sé que se avanzó en la negociación, tenemos que terminar de cerrar el plantel, veremos si Matías llega o no", agregó.

Extremos de primer nivel

Diego Aguirre también se refirió a las posibles contrataciones en el futuro. “El período de pases llamo a lo que se concretó y a lo que creo que se va a concretar. Hay información que tengo de determinadas negociaciones que están muy cerca de concretarse y harán que el período de pases sea muy bueno. Lo dije considerando lo que está cerrado y lo que creo que se va a cerrar”, señaló el DT sobre su conformidad con el periodo de pases.

"Yo digo que no se pongan ansiosos, esperen, venimos bien. Hay cosas que están avanzadas. Hay jugadores que estaría buenísimo que hubiesen llegado esta semana, pero llegarán la siguiente. A veces las cosas se alargan, es producto de la negociación, estaremos incorporando extremos de primer nivel", afirmó.