Paciencia
Aguirre habló de todo: la chance de Arezo y los extremos de nivel que llegarán
El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, pidió calma a los hinchas mientras se terminan de definir las altas de 2026.
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, pidió calma a los hinchas mientras se terminan de definir las altas de 2026.
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Luego de los dos primeros días de pretemporada, las imágenes del estado físico de algunos futbolistas, entre ellos Leo Fernández, fueron el centro de atención. El entrenador fue consultado sobre esto en diálogo con el programa Minuto 1(Carve Deportiva) y dijo que "volvieron muy bien". "Fueron unas vacaciones un poco largas, donde hoy a los jugadores se le da un trabajo, seguimiento, se manda datos con los profes, no es como la época nuestra que había una desconexión que no se sabia nada hoy todo ha cambiado, es lo habitual en estos años. Son muy profesionales, encontramos jugadores muy bien, otros que están volviendo de algunos temas físicos, el líneas generales bien", añadió Aguirre.
El tema de Matías Arezo no fue esquivo y tras la forma de pronunciarse en la conferencia de prensa sobre él, la Fiera explicó: "Hablé de primera y segunda opción porque son los dos jugadores que tienen contrato. No es lo mismo, fue más fácil la negociación con Abel (Hernández) y Facundo (Batista), sumado a esa posibilidad de que se iba Leo, hay que ver en la cancha, no sé si va a jugar uno o el otro, es un tema de rendimiento".
"No lo descarté a Arezo, pero hablo de los que ya sabemos que son opciones seguras. Hay otros temas, en el caso de Matías, que son posibilidades. No lo tengo por debajo en la consideración, para nada. Yo tengo que tener tres nueves, después, quién juega, es un tema de rendimiento, del día a día, de lo que va pasando en los partidos. Son tres buenos jugadores y es una competencia pareja. Sé que se avanzó en la negociación, tenemos que terminar de cerrar el plantel, veremos si Matías llega o no", agregó.
Diego Aguirre también se refirió a las posibles contrataciones en el futuro. “El período de pases llamo a lo que se concretó y a lo que creo que se va a concretar. Hay información que tengo de determinadas negociaciones que están muy cerca de concretarse y harán que el período de pases sea muy bueno. Lo dije considerando lo que está cerrado y lo que creo que se va a cerrar”, señaló el DT sobre su conformidad con el periodo de pases.
"Yo digo que no se pongan ansiosos, esperen, venimos bien. Hay cosas que están avanzadas. Hay jugadores que estaría buenísimo que hubiesen llegado esta semana, pero llegarán la siguiente. A veces las cosas se alargan, es producto de la negociación, estaremos incorporando extremos de primer nivel", afirmó.