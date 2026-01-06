Obstacle llega como gran favorito para ganar el Ramírez 2026

Presencias ilustres y otros destaques

Esta jornada será inolvidable por las presencia superlativas de Lanfranco Dettori, Joao Moreira y Jorge Ricardo, sobre todo, por el primero, que tendrá aquí la segunda etapa de su gira de despedida por Sudamérica, tras su paso por San Isidro, en Argentina, y antes de llegar a principios de febrero a Gávea, en Río de Janeiro, Brasil, donde tendrá su adiós final.

El italiano, como sucedió para el Pellegrini, luce genio y figura en Montevideo, disfrutando el cariño de los fanáticos, con toda la onda del mundo, sacándole el jugo a los últimos roces con la fusta y la montura, antes de abrir paso a una nueva etapa y convertirse en asesor del Amo Racing alrededor del mundo.

Además, este 6 de enero tendrá otro dato distintivo, con el Gran Premio Pedro Piñeyrúa (G3), que por primera vez será parte del Challenge Series - Win and You're In, clasificando a su ganador para correr el Breeders' Cup Dirt Mile (G1), en Keeneland.

Con un programa cargado de emociones y la expectativa de miles de aficionados, Maroñas volverá a convertirse este Día de Reyes en el epicentro del turf sudamericano.