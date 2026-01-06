Obstacle llega como gran favorito para ganar el Ramírez 2026

El “Ramírez”, sobre una distancia de 2.400 metros en pista de arena, reunirá a diez competidores y promete un duelo de alto voltaje entre representantes brasileños y uruguayos. Seis ejemplares llegados desde Brasil buscarán llevarse la gloria: Obstacle, Huracán, Mucho Loco, Native Extreme, Universal Horse y Cuento Marista. Entre ellos sobresale Obstacle, invicto en Uruguay, que contará con la monta del jockey Everton Rodrigues.
¿Quién le puede pelear el podio a Obstacle?
La defensa local estará a cargo de Zelenski, Turbo Ship, Quijote y Pluto, este último el único que repite participación tras haber sido quinto en la edición 2025. La ausencia de caballos argentinos, que corta una racha ganadora con nombres como Prelude Rye, Roundofapplause, Ever Daddy y El Kodigo, añade un condimento especial y abre el juego a un resultado más abierto de lo habitual.
Horarios de los clásicos que completan la reunión
Además del Ramírez, la jornada incluirá otros grandes premios de relevancia. A las 15:40 se correrá el Gran Premio Pedro Piñeyrúa sobre 1.600 metros, mientras que a las 17:50 será el turno del Gran Premio Ciudad de Montevideo – Presidente Jorge Batlle, en 2.000 metros. El cierre de lujo llegará a las 21:55 con el Gran Premio Maroñas, sobre 1.000 metros.
Presencias ilustres y otros destaques
Esta jornada será inolvidable por las presencia superlativas de Lanfranco Dettori, Joao Moreira y Jorge Ricardo, sobre todo, por el primero, que tendrá aquí la segunda etapa de su gira de despedida por Sudamérica, tras su paso por San Isidro, en Argentina, y antes de llegar a principios de febrero a Gávea, en Río de Janeiro, Brasil, donde tendrá su adiós final.
El italiano, como sucedió para el Pellegrini, luce genio y figura en Montevideo, disfrutando el cariño de los fanáticos, con toda la onda del mundo, sacándole el jugo a los últimos roces con la fusta y la montura, antes de abrir paso a una nueva etapa y convertirse en asesor del Amo Racing alrededor del mundo.
Además, este 6 de enero tendrá otro dato distintivo, con el Gran Premio Pedro Piñeyrúa (G3), que por primera vez será parte del Challenge Series - Win and You're In, clasificando a su ganador para correr el Breeders' Cup Dirt Mile (G1), en Keeneland.
Con un programa cargado de emociones y la expectativa de miles de aficionados, Maroñas volverá a convertirse este Día de Reyes en el epicentro del turf sudamericano.