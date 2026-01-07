Leo o Matías: la explicación de Diego Aguirre sobre la condicionada continuidad de Arezo

El Director Técnico de Peñarol, Diego Aguirre, habló este miércoles en la primera conferencia de la pretemporada 2026, en medio de la segunda jornada de trabajos del plantel (primera en doble turno) en Los Aromos y se refirió a dos temas polémicos: la salida de Maximiliano Silvera -que se fue a Nacional- y la continuidad de Matías Arezo.
Condicionada continuidad de Matías Arezo en Peñarol
Respecto a este último tema, el entrenador explicó: "Hay que ver la circunstancias de cómo fueron pasando las cosas. Al final del torneo se planteó la posibilidad seria de que Leo Fernández tenía una oferta para salir, eso fue enrabado con la situación de Matías: si salía Leo, estaba clarísimo que se quede Matías, porque por más que son diferentes posiciones, hay un condicionamiento en lo táctico, que, cuando juega Leo, su mejor versión es jugar atrás de un punta, cuando jugamos con dos (nueves) condicionamos a que Leo no juegue en su mejor posición".
Al ser consultado si "quiere" o no a Arezo para esta temporada, Aguirre dijo: "Es un gran jugador, gran goleador. Estoy conforme con Abel Hernández, pedimos a Facundo Batista, que Peñarol hizo el esfuerzo y compró la ficha, va a estar tres años con nosotros. A partir de ahí se empieza a ver la situación del resto del equipo. No se trata de querer o no querer, hay que manejar determinadas situaciones para tener el mejor plantel posible para este año", sostuvo.
"Estamos haciendo un muy buen periodo de pases"
"Creo que estamos haciendo un muy buen periodo de pases. Hemos incorporado dos arqueros de primer nivel (Aguerre y Britos), Batista, Abel, Franco Escobar que es un gran refuerzo, la renovación de Remedi, que Leo Fernández y Herrera se queda. Estamos tranquilos, sabiendo que hay alguna gestión que se cerrará estos días", expresó.
"Hay algunas negociaciones en proceso, vamos a traer varios extremos, por derecha y por izquierda, estamos focalizados en eso. Yo creo que si se concretan son muy buenas opciones, hay que tener un poco de paciencia. Prefiero esperar 10 días más y traer la mejor opción", dijo sobre el mercado de pases.
El Silvera Gate: "Fue inesperado"
El entrenador aurinegro también se refirió al pase de Maximiliano Silvera al Club Nacional de Football, jugador que fue traído por Aguirre y en los dos años que estuvo en el carbonero siempre fue titular y convirtió 33 goles.
"Creo que como a todos los que queremos a Peñarol, fue un tema que nos dolió, por ahí fue inesperado", expresó.
"Son situaciones que pasan, lo único que por ahí no me gustaría es si es verdad que hubo un acuerdo antes de jugar las finales. Después es una decisión personal, no tengo mucho más para decir", dijo Aguirre, y afirmó que no habló con el centrodelantero tras su llegada a Nacional.