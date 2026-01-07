Leo o Matías: la explicación de Diego Aguirre sobre la condicionada continuidad de Arezo

"Estamos haciendo un muy buen periodo de pases"

"Creo que estamos haciendo un muy buen periodo de pases. Hemos incorporado dos arqueros de primer nivel (Aguerre y Britos), Batista, Abel, Franco Escobar que es un gran refuerzo, la renovación de Remedi, que Leo Fernández y Herrera se queda. Estamos tranquilos, sabiendo que hay alguna gestión que se cerrará estos días", expresó.

"Hay algunas negociaciones en proceso, vamos a traer varios extremos, por derecha y por izquierda, estamos focalizados en eso. Yo creo que si se concretan son muy buenas opciones, hay que tener un poco de paciencia. Prefiero esperar 10 días más y traer la mejor opción", dijo sobre el mercado de pases.

El Silvera Gate: "Fue inesperado"

El entrenador aurinegro también se refirió al pase de Maximiliano Silvera al Club Nacional de Football, jugador que fue traído por Aguirre y en los dos años que estuvo en el carbonero siempre fue titular y convirtió 33 goles.

"Creo que como a todos los que queremos a Peñarol, fue un tema que nos dolió, por ahí fue inesperado", expresó.

"Son situaciones que pasan, lo único que por ahí no me gustaría es si es verdad que hubo un acuerdo antes de jugar las finales. Después es una decisión personal, no tengo mucho más para decir", dijo Aguirre, y afirmó que no habló con el centrodelantero tras su llegada a Nacional.