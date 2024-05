Aguirre: "No queríamos descuidar la Tabla Anual"

“Teníamos que cambiar y dar la oportunidad a jugadores que no lo venían haciendo. Creo que fuimos justos ganadores y son tres puntos a los que le damos mucho valor porque no tenemos pensado descuidar ninguna tabla", dijo Aguirre.

Sobre el plantel para enfrentar a Rosario Central, el entrenador aseguró: "No hay lesionados, van a estar todos para el martes y es una buena noticia. La obtención del Apertura no me sorprende, arrancamos muy bien y podía imaginármelo. El partido de copa el martes va a ser muy duro, pero muy lindo también. Dependemos de nosotros”.

Aguirre también habló sobre un jugador que le viene dando muy buen resultado como Lucas Hernández, que este jueves ante Progreso volvió a marcar. "Lucas Hernández lo utilicé en esa posición, es muy buen jugador y lo hace bien en todos lados, hizo un gol e incidió en dos. Hicimos un gran partido, los jugadores estuvieron bien", sentenció.

Peñarol sin descanso

El plantel principal de Peñarol volvió este viernes a los trabajos con la mente puesta en el próximo encuentro por Copa Libertadores de América. Aguirre trabajará el fin semana para definir el equipo que jugará ante Rosario Central. Ante el conjunto canalla, el entrenador pondrá seguramente un equipo muy similar al que venció a Atlético Mineiro en el estadio Campeón del Siglo.

Seguridad

En otro orden, el Ministerio del Interior confirmó que para el trascendental duelo copero habrá un punto de encuentro para la parcialidad rosarina. Solicitaron a la Policía Argentina la “lista negra” para que esas personas no puedan comprar entradas ni ingresar al estadio. “Si la policía debe ingresar al estadio lo va a hacer cuando sea necesario”, dijo Kerman Da Rosa, jefe del Ministerio del Interior.

Además, los argentinos tendrán controles migratorios y personales, controles de ruta y supervisión en todo el desplazamiento, el ministerio comunicó que venían trabajando en operativos para los dos posibles escenarios. Están coordinando con la Policía Argentina el operativo de desplazamiento. Si hay personas sin entradas o sean duplicadas irán al lugar donde estarán los ómnibus que los trasladan.