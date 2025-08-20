Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Fluminense |

Sigue en carrera

Agustín Cannobio fundamental para que Fluminense siga en la Sudamericana

El uruguayo había convertido en el encuentro de ida ante América de Cali, y volvió a ser protagonista en la revancha para continuar en la Sudamericana.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Ya sin equipos uruguayos en competencia, pero con jugadores nacionales disputándola, comenzaron a jugarse los partidos de vuelta correspondientes a los octavos de final de la Copa Sudamericana, con una destacada actuación del Agustín Canobbio, siendo fundamental para el Fluminense.

El equipo brasilero venció 2 a 0 como local al América de Cali, y con un global de 4 a 1, está entre los ocho mejores del certamen. Canobbio había convertido en el partido de ida, y en la revancha se despachó con una asistencia para el gol de Martinelli. Facundo Bernal fue suplente pero no ingresó en Fluminense.

En un partido de locos, Once Caldas se hizo fuerte como visitante para vencer 3 a 1 a Huracán (4-1 el global) y continúa en carrera. Los goles cafeteros fueron convertidos por Moreno, en dos ocasiones, y Barrios, al tiempo que Miljevic había puesto en ventaja al globo. Huracán terminó el partido con nueve jugadores por las expulsiones de Bisanz y Miljevic.

En el tercer partido de la jornada, también hubo presencia uruguaya pero que no pudieron seguir en competencia. Si bien Mushuc Runa derrotó 2 a 1 a Independiente del Valle, el partido fue a penales dónde fueron superados. En el elenco perdedor fueron titulares Rodrigo Formento y Bryan Bentaberry.

Esta noche sigue la Sudamericana

Tres partidos marcarán la agenda esta noche por la Copa Sudamericana. Desde las 19:00 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cienciano buscará, como local, dar vuelta el 2 a 0 de la ida ante Bolivar.

A las 21:30 habrá dos partidos. Universidad Católica de Ecuador recibe a Alianza Lima en el Olímpico Atahualpa, con un 2 a 0 favorable a los peruanos, al tiempo que en Estadio Libertadores de América, Independiente enfrentará a Universidad de Chile, con ventaja mínima para el elenco chileno.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar