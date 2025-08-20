Agustín Cannobio fundamental para que Fluminense siga en la Sudamericana

En el tercer partido de la jornada, también hubo presencia uruguaya pero que no pudieron seguir en competencia. Si bien Mushuc Runa derrotó 2 a 1 a Independiente del Valle, el partido fue a penales dónde fueron superados. En el elenco perdedor fueron titulares Rodrigo Formento y Bryan Bentaberry.

Esta noche sigue la Sudamericana

Tres partidos marcarán la agenda esta noche por la Copa Sudamericana. Desde las 19:00 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cienciano buscará, como local, dar vuelta el 2 a 0 de la ida ante Bolivar.

A las 21:30 habrá dos partidos. Universidad Católica de Ecuador recibe a Alianza Lima en el Olímpico Atahualpa, con un 2 a 0 favorable a los peruanos, al tiempo que en Estadio Libertadores de América, Independiente enfrentará a Universidad de Chile, con ventaja mínima para el elenco chileno.