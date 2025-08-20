Ya sin equipos uruguayos en competencia, pero con jugadores nacionales disputándola, comenzaron a jugarse los partidos de vuelta correspondientes a los octavos de final de la Copa Sudamericana, con una destacada actuación del Agustín Canobbio, siendo fundamental para el Fluminense.
Sigue en carrera
Agustín Cannobio fundamental para que Fluminense siga en la Sudamericana
El uruguayo había convertido en el encuentro de ida ante América de Cali, y volvió a ser protagonista en la revancha para continuar en la Sudamericana.