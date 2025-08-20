Libertadores: San Pablo y Vélez siguen en carrera

La serie se destacó por la actuación de Edwin Cardona, que en el partido de ida erró dos penales durante el tiempo reglamentario, y anoche, luego del empate de su equipo, se fue expulsado por doble amarilla.

Sigue la acción por la Libertadores

Este miércoles habrá dos partidos por los octavos de final. Desde las 19:00 horas en el Estadio UNO, Estudiantes de La Plata recibe a Cerro Porteño, serie que lidera el elenco argentino por 1 a 0.

Además, desde las 21:30 chocarán Internacional y Flamengo en el Estadio Beira-Rio, con ventaja por la mínima a favor del mengao. El uruguayo Esteban Ostojich será el árbitro del encuentro.