Libertadores: San Pablo y Vélez siguen en carrera

Una gran noche de fútbol a nivel sudamericano, en donde se conocieron los primeros clasificados a cuartos de final de la Copa Libertadores. Peñarol no pudo ante Racing y el elenco argentino avanzó, quien se suma a San Pablo y Vélez entre los mejores del continente.
Los de Avellaneda se enfrentarán a un equipo conocido para ellos, Vélez. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, vencieron como locales 2 a 0 a Fortaleza con goles de Carrizo y Galván. El encuentro de ida había culminado sin goles, por los que Vélez avanzó.
En una serie de alto voltaje, San Pablo y Atlético Nacional igualaron 1 a 1, avanzando por penales el elenco brasilero. Los tricolores abrieron el marcador de manera temprana gracias a un tanto de Silva, pero a falta de veinte minutos para el cierre, los cafeteros igualaron con un tanto de Morelos. Desde el punto penal, San Pablo fue más efectivo.
La serie se destacó por la actuación de Edwin Cardona, que en el partido de ida erró dos penales durante el tiempo reglamentario, y anoche, luego del empate de su equipo, se fue expulsado por doble amarilla.
Sigue la acción por la Libertadores
Este miércoles habrá dos partidos por los octavos de final. Desde las 19:00 horas en el Estadio UNO, Estudiantes de La Plata recibe a Cerro Porteño, serie que lidera el elenco argentino por 1 a 0.
Además, desde las 21:30 chocarán Internacional y Flamengo en el Estadio Beira-Rio, con ventaja por la mínima a favor del mengao. El uruguayo Esteban Ostojich será el árbitro del encuentro.