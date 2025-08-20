Nacional: ¿Qué pasa con Gonzalo Carneiro?

"Gonzalo estuvo toda la semana con un tema en el pie. No me extrañaría si mañana no está adentro del plantel", señaló el viernes pasado el director deportivo previo al juego ante los gauchos.

Sin embargo, según publicó Ovación, el jugador "estaba bien" y a disposición del entrenador, pero la no convocatoria se dio por un tema técnico y respondió a una decisión de Pablo Peirano.

Habrá que ver si en el futuro Carneiro integra el plantel principal o pretenden que siga evolucionando en su forma física y futbolística.

Homenaje a Izquierdo

Este viernes será un día especial para Nacional. El 22 de agosto se cumple un año del partido por los octavos de final ante San Pablo en Morumbí.

Ese pudo ser un partido más por la Copa Libertadores, pero quedó en el recuerdo de todos. No solo para los hinchas de Nacional, sino también para el mundo del fitbol.

El recuerdo de esos minutos de incertidumbre cuando Juan Izquierdo se desploma en la mitad de la cancha serán imborrables. Horas y días de preocupaciones vivimos todos y días después se dio lo que todos temíamos. El zaguero tricolor falleció.

El club, el viernes va ser una ceremonia en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes para homenajear a Juan. La directiva tricolor decidió retirara la camiseta 3 en honor al defensor.

Esto trajo algunas discusiones entre hinchas, debido a que la casaca número 3 la uso uno de los grandes ídolos del club, nada más y nada menos que Hugo De León.

Los hinchas tricolores subieron en las últimas horas fotos de la última Intercontinental ganada por el bolso en 1988 frente al PSV de Holanda, cuando el capitán tricolor levantó la Copa con la camiseta número 3. Es una pequeña polémica en Nacional, pero es una decisión tomada y la camiseta número 3 será retirada.