Con esta victoria, Carlos Alcaraz se convirtió en el jugador más joven en lograr el Career Grand Slam, es decir, ganar al menos una vez los cuatro torneos grandes del circuito profesional. La consagración se produjo tras vencer en la final al serbio Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, en un partido que mantuvo una expectativa máxima desde la previa y que confirmó el presente dominante del español.
Duelo de gigantes
Alcaraz conquista el Open de Australia 2026 y entra en la historia del tenis
Carlos Alcaraz alcanzó un hito histórico al consagrarse campeón del Open de Australia 2026 y sumar el séptimo título de Grand Slam de su carrera.