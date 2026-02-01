Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Alcaraz | Australia | Novak Djokovic

Duelo de gigantes

Alcaraz conquista el Open de Australia 2026 y entra en la historia del tenis

Carlos Alcaraz alcanzó un hito histórico al consagrarse campeón del Open de Australia 2026 y sumar el séptimo título de Grand Slam de su carrera.

Por Redacción de Caras y Caretas

Con esta victoria, Carlos Alcaraz se convirtió en el jugador más joven en lograr el Career Grand Slam, es decir, ganar al menos una vez los cuatro torneos grandes del circuito profesional. La consagración se produjo tras vencer en la final al serbio Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, en un partido que mantuvo una expectativa máxima desde la previa y que confirmó el presente dominante del español.

El encuentro enfrentó a dos generaciones y dos trayectorias excepcionales: la de Alcaraz, en plena consolidación, y la de Djokovic, una de las más exitosas en la historia del deporte, que buscaba alcanzar su vigésimo quinto Grand Slam individual.

El inicio del partido favoreció a Djokovic, que se quedó con el primer set gracias a su solidez desde el fondo de la cancha. Sin embargo, Alcaraz reaccionó con autoridad a partir del segundo parcial, ajustando su juego, aumentando la intensidad y tomando el control de los intercambios largos. Esa evolución se reflejó en los siguientes sets, donde el español impuso su ritmo y mostró una notable madurez competitiva en los momentos decisivos.

Alcaraz y un paso que hace historia

La final se disputó ante un estadio colmado y con una audiencia global atenta a un posible capítulo histórico del tenis. Más allá del resultado, el partido fue valorado como uno de los más destacados del torneo por su nivel técnico y emocional.

Con este título en Melbourne, Alcaraz no solo consolida su lugar entre los grandes nombres del tenis contemporáneo, sino que también marca un punto de inflexión en su carrera. A sus jóvenes años, el español ya ha alcanzado un logro reservado para muy pocos, proyectando un futuro que continúa escribiéndose en la élite del deporte mundial.

