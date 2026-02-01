Alcaraz conquista el Open de Australia 2026 y entra en la historia del tenis

Alcaraz y un paso que hace historia

La final se disputó ante un estadio colmado y con una audiencia global atenta a un posible capítulo histórico del tenis. Más allá del resultado, el partido fue valorado como uno de los más destacados del torneo por su nivel técnico y emocional.

Con este título en Melbourne, Alcaraz no solo consolida su lugar entre los grandes nombres del tenis contemporáneo, sino que también marca un punto de inflexión en su carrera. A sus jóvenes años, el español ya ha alcanzado un logro reservado para muy pocos, proyectando un futuro que continúa escribiéndose en la élite del deporte mundial.