Ripoll fue acusada de la derrota de la coalición y abrió una "guerra" en Adeom

Ni lerda ni perezosa, Ripoll ya había jugado sus cartas y después del fracaso electoral se alejó del herrerismo para acercarse a los wilsonistas en la interna blanca respaldando al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, quien busca levantar las banderas que alguna vez consolidó Jorge Larrañaga en la interna blanca.

Guerra en Adeom

Ripoll es funcionaria de la Unidad Orquesta Filarmónica de la Intendencia de Montevideo, y por resolución del año pasado pasó a trabajar en la secretaría del entonces diputado nacionalista Nicolás Olivera. El pase en comisión es desde el 15 de febrero de 2025, hasta el 14 de febrero de 2030.

En abril de 2025 la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) la expulsó del sindicato. Pese a ello, la excandidata a vicepresidenta aseguró que “no está alejada” y sigue siendo una “referencia” dentro del sindicato, por lo que esta semana le declaró la guerra desde afuera a la actual secretaria general, y excompañera de militancia, Silvia Tejera.

Ripoll cuestionó a Tejera durante un video en Facebook en el que “respondió consultas” de los municipales previo a la asamblea de Adeom y plantó bandera de guerra contra las autoridades del sindicato.