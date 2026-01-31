Ripoll fue acusada de la derrota de la coalición y abrió una "guerra" en Adeom

Valeria Ripoll siempre se las arregla para estar en el centro de la atención pública. Esta semana no fue la excepción. Después de que su nombre fuera noticia por la dura crítica del expresidente Luis Lacalle Herrera, quien la consideró la primera causa de la derrota electoral de la Coalición, la exsindicalista se las arregló para influir en la asamblea de Adeom declarando la guerra a la actual secretaria general del gremio del que fue expulsada en abril de 2024.
La excandidata a vicepresidenta que en otra época fue aplaudida por el herrerismo encabezado por Luis Lacalle Pou, ahora es duramente criticada por su rol como compañera de fórmula.
El propio padre de Lacalle Pou rompió el silencio esta semana y la culpó directamente por el fracaso de la fórmula electoral del Partido Nacional. “Fue una equivocada elección la de la compañera del candidato a presidente”, dijo Lacalle Herrera sin contemplación con Ripoll en una entrevista con VTV Noticias.
Ni lerda ni perezosa, Ripoll ya había jugado sus cartas y después del fracaso electoral se alejó del herrerismo para acercarse a los wilsonistas en la interna blanca respaldando al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, quien busca levantar las banderas que alguna vez consolidó Jorge Larrañaga en la interna blanca.
Guerra en Adeom
Ripoll es funcionaria de la Unidad Orquesta Filarmónica de la Intendencia de Montevideo, y por resolución del año pasado pasó a trabajar en la secretaría del entonces diputado nacionalista Nicolás Olivera. El pase en comisión es desde el 15 de febrero de 2025, hasta el 14 de febrero de 2030.
En abril de 2025 la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) la expulsó del sindicato. Pese a ello, la excandidata a vicepresidenta aseguró que “no está alejada” y sigue siendo una “referencia” dentro del sindicato, por lo que esta semana le declaró la guerra desde afuera a la actual secretaria general, y excompañera de militancia, Silvia Tejera.
Ripoll cuestionó a Tejera durante un video en Facebook en el que “respondió consultas” de los municipales previo a la asamblea de Adeom y plantó bandera de guerra contra las autoridades del sindicato.