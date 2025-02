Alex Saúl: "Por López vamos a hacer un esfuerzo pero no una locura"

Las declaraciones de Alejandro Balbi

En los últimos días, una declaraciones del ex presidente de Nacional, Alejandro Balbi, despertaron un conflicto interno entre los directivos del club. Para Saúl, estas declaraciones "no fueron buenas pero fue mucho peor la sacada de contexto de alguna de las frases".

Añadió que "no era el momento" de salir a hablar, y que sus dichos "nos complicó un poco" sobre todo en lo que refiere a la falta de pagos. " La realidad es que nosotros no pagamos porque no quisimos pedir un préstamo por unos días porque nos llega el dinero de Sanabria" y agregó que el atraso en el pago se dio producto de el TMS "se subió unos días mas tarde"

Alex Saúl destacó que z nivel económico, Nacional tiene "resuelto el problema hasta fin de año", algo que les permite no tener apuro mejor y "negociar de mejor manera".