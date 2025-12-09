Hacete socio para acceder a este contenido

AFA | Allanamientos | Chiqui Tapia

Investigación

Allanamientos masivos en la AFA y clubes del fútbol argentino por presunto lavado de activos

El allanamiento en la AFA es para determinar los vínculos entre el presidente de la institución Claudio Tapia y empresas señaladas por lavado de activos.

AFA

AFA
La Justicia Federal de Argentina, a través del juez Luis Armella, ordenó una serie de 35 allanamientos simultáneos que abarcaron la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su predio en Ezeiza, y las instalaciones de 17 clubes del fútbol local.

Los operativos fueron llevados a cabo por la Policía Federal en el marco de una investigación que apunta a presuntos vínculos entre estas instituciones y la financiera Sur Finanzas, una entidad ligada a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. La Justicia incautó documentación y equipos electrónicos de las distintas sedes.

El objetivo central de los allanamientos es determinar si existió una maniobra de lavado de dinero mediante acuerdos comerciales y financieros entre los clubes y Sur Finanzas. Los investigadores sospechan que la financiera otorgaba préstamos a los clubes, cobrándolos posteriormente a través de los derechos de televisación o de marketing de las instituciones. La fiscal Cecilia Incardona solicitó levantar el secreto fiscal y bancario de los 17 clubes involucrados para profundizar la pesquisa.

Entre los clubes allanados se encuentran tres de los denominados "cinco grandes": Independiente, Racing y San Lorenzo, así como otros clubes de la talla de Argentinos Juniors, Banfield, Platense, y Barracas Central, club fundado por Tapia. La lista se completa con Acassusso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Recreativo Estrella del Sur de San Vicente, Temperley, y Victoriano Arenas.

Allanamiento en la AFA

El operativo más importante se realizó en la sede central de la AFA, en Viamonte 1366, buscando confirmar si la máxima autoridad del fútbol argentino mantiene conexiones directas con la financiera bajo investigación. Asimismo, también fue allanado el predio que la AFA posee en Ezeiza para la Selección Argentina y el domicilio donde funciona la Liga Profesional. Cabe destacar que algunos de los clubes investigados mantienen a Sur Finanzas como su sponsor principal en la camiseta.

Horas después de los procedimientos, el Club Atlético Excursionistas, uno de los allanados, emitió un comunicado oficial. En el mismo, la institución informó a sus socios y a la opinión pública que el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo, en los términos habituales de convenios comerciales. El club se deslindó de cualquier otra responsabilidad, asegurando que no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa. La investigación por la presunta maniobra de lavado de dinero continúa abierta.

