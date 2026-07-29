Dos partidos dieron comienzo a los encuentros de vuelta de la Copa Sudamericana, en dónde Tigre de Argentina y Santos de Brasil sacaron boleto para los octavos de final del torneo. Esta noche habrá tres encuentros mientras el jueves quedará completo el cuadro final.
tomando forma el cuadro final
Tigre y Santos avanzaron en la Sudamericana que tendrá tres partidos este miércoles
Tigre eliminó a Nacional y enfrentará a MC Torque en los octavos de la Sudamericana, mientras que Santos venció a Universidad Central para medirse ante Macará.