Tigre y Santos avanzaron en la Sudamericana que tendrá tres partidos este miércoles

Los partidos de este miércoles por Sudamericana

Esta jornada habrá tres nuevos encuentros por el repechaje del torneo. Desde las 19:00 horas, Vasco da Gama recibirá en Estádio São Januário a Independiente Medellín, encuentro que está igualado 2 a 2 y esta tarde tendrá el arbitraje del argentino Maximiliano Ramírez.

A las 21:30 habrá dos encuentros. En el Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, y con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, RB Bragatino recibirá a Sporting Cristal, serie que viene de un empate sin goles en la ida.

A esa misma hora perro en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cienciano buscará remontar los dos goles en contra recibidos en la ida, cuando enfrente a Lanús. El árbitro será el colombiano Carlos Bentancur.