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Deportes

tomando forma el cuadro final

Tigre y Santos avanzaron en la Sudamericana que tendrá tres partidos este miércoles

Tigre eliminó a Nacional y enfrentará a MC Torque en los octavos de la Sudamericana, mientras que Santos venció a Universidad Central para medirse ante Macará.

Santos a octavos de final de la Sudamericana.

Santos a octavos de final de la Sudamericana.

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Dos partidos dieron comienzo a los encuentros de vuelta de la Copa Sudamericana, en dónde Tigre de Argentina y Santos de Brasil sacaron boleto para los octavos de final del torneo. Esta noche habrá tres encuentros mientras el jueves quedará completo el cuadro final.

El elenco de Victoria pese a perder 2 a 1 ante Nacional como local, aprovechó la goleada en la ida para sellar su clasificación a los octavos de final. Tigre deberá volver a viajar a Uruguay ya que su próximo rival será MC Torque.

Por otro lado, Santos se impuso 4 a 2 como local ante Universidad Central de Venezuela y con un global de 8 a 3 se metió entre los mejores de la Sudamericana dónde enfrentará al Macará de Ecuador. Para el elenco brasilero convirtieron Miguelito, Barbosa, Menino y Rony, mientras que para el combinado venezolano convirtieron Sosa y Mottes.

Los partidos de este miércoles por Sudamericana

Esta jornada habrá tres nuevos encuentros por el repechaje del torneo. Desde las 19:00 horas, Vasco da Gama recibirá en Estádio São Januário a Independiente Medellín, encuentro que está igualado 2 a 2 y esta tarde tendrá el arbitraje del argentino Maximiliano Ramírez.

A las 21:30 habrá dos encuentros. En el Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, y con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, RB Bragatino recibirá a Sporting Cristal, serie que viene de un empate sin goles en la ida.

A esa misma hora perro en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cienciano buscará remontar los dos goles en contra recibidos en la ida, cuando enfrente a Lanús. El árbitro será el colombiano Carlos Bentancur.

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