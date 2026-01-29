Este jueves, Abel Hernández viajó rumbo a Barcelona, España, en dónde se someterá a un tratamiento para recuperarse de la lesión en la rodilla. El delantero de Peñarol habló en rueda de prensa antes del viaje y adelantó que va a intentar volver a jugar antes de las seis semanas.
Rumbo a Barcelona
Abel Hernández partió a España para realizar "uno de los mejores" tratamientos del mundo
El delantero de Peñarol, que sufrió una lesión en el ligamento de su rodilla, estará entre cuatro y seis semanas de baja.