Abel Hernández partió a España para realizar "uno de los mejores" tratamientos del mundo

“El tiempo de baja lo va a decir el médico en Barcelona y la sanidad de Peñarol. Se dice que es entre cuatro y seis semanas. Es un objetivo para mí no estar más de seis semanas de baja”, continuó. “Después lo que hablé con los doctores es que eso no dice que vaya a volver antes a las canchas, pero sí estamos haciendo lo mejor para esta lesión que es algo muy importante".