Deportes Abel Hernández | Peñarol |

Rumbo a Barcelona

Abel Hernández partió a España para realizar "uno de los mejores" tratamientos del mundo

El delantero de Peñarol, que sufrió una lesión en el ligamento de su rodilla, estará entre cuatro y seis semanas de baja.

Abel Hernández partió a España.

 Foto: Tenfield
El delantero aclaró que en cuanto se enteraron de la lesión, en conjunto con su representante y la sanidad del club, “decidimos que lo mejor era hacer el tratamiento en Barcelona que es uno de los mejores o el mejor para este tipo de lesiones".

“El tiempo de baja lo va a decir el médico en Barcelona y la sanidad de Peñarol. Se dice que es entre cuatro y seis semanas. Es un objetivo para mí no estar más de seis semanas de baja”, continuó. “Después lo que hablé con los doctores es que eso no dice que vaya a volver antes a las canchas, pero sí estamos haciendo lo mejor para esta lesión que es algo muy importante".

En cuánto a la situación en la que se produjo la lesión, Abel Hernández dijo que es algo “normal” que “se pueden dar en partidos amistosos contra equipos que están más adelantados en la preparación”. Además, deseó que tanto él como Maximiliano Olivera (que también sufrió un esguince de rodilla), “podamos volver pronto”.

