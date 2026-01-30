Progreso se consagró campeón de la primera Copa de la Liga

Pero la primera a fondo llegó a los 20' y fue con Ayrton Cougo como protagonista. El lateral se proyectó por derecha y sacó un centro medido para que Facundo de León tocara en el área con destino de red y poner el 1-0.

Un tanto que sintió el Sastre que trató de reaccionar rápido y pudo llegar al empate con un tiro de Francisco Barrios tras una jugada de Gastón Ramírez.

Progreso seguía insistiendo por derecha y de una acción que la defensa despejó a medias surgió un fuerte disparo de Agustín Pinheiro que Antúnez, muy atento, logró sacar.

Poco cambió de allí al final del primer tiempo donde el equipo de La Teja mostró mejores armas y se fue en ventaja al descanso.

El gaucho mostró sus credenciales

El complemento comenzó con Damonte decidió meter mano en el equipo y colocó a Franco Pérez y Rafael Haller, algo que le dio otra dinámica y presencia.

Tanto es así que de un córner que cruzó el área, apareció Pérez para ejecutar un zapatazo cruzado a los 50' que puso la igualdad.

Pero los Gauchos nunca sintieron el golpe y con sus argumentos conseguiría llegar al segundo. Un tiro libre que Lemmo mandó cerrado encontró a Diego Sánchez para definir y colocar el 2-1 a los 59'.

Nuevamente un trámite cuesta arriba para los dirigidos por el argentino que no encontraban soluciones ni el fútbol necesario para incomodar a un adversario bien parado y que no tuvo problemas en cortar con faltas cada vez que fue necesario.

Todo era disputado, con discusiones, tiempo perdido y mucha pierna fuerte, algo que era un negocio grande para los de Rocco que así llegaron a los minutos finales.

El pitazo final de Bruno Sacarelo bajó el telón de las acciones y con ello el 2-1 que le permitió a Progreso consagrarse campeón de la Copa de la Liga AUF.

Un título inédito que se va para los de Rocco y compañía que celebraron a lo grande un buen cierre de pretemporada en un torneo amistoso que supieron conquistar.