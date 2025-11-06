Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes derechos de televisión | empresas | fútbol uruguayo

Fútbol uruguayo

Aquí están, estos son: AUF informó las 13 empresas que ofertaron por los derechos de TV

Con esta instancia, se cerró el proceso del llamado público que la AUF abrió el 1° de octubre para la recepción de ofertas por la comercialización de los derechos de televisión del fútbol uruguayo.

AUF dio a conocer las 13 empresas que solicitaron los derechos de TV.

 Foto: captura de pantalla.
Por Redacción Caras y Caretas

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) informó este jueves en conferencia de prensa cuáles son las empresas que ofertaron por los derechos de televisión del fútbol uruguayo, para el periodo 2026-2029, en cada uno de los seis lotes.

Con esta instancia, se cerró el proceso del llamado público que la AUF abrió el 1° de octubre para la recepción de ofertas. La empresa que tiene los derechos hasta el 31 de diciembre es Tenfield y en esta nueva etapa ofertó para los tres bloques.

Recibieron 17 ofertas por parte de 13 empresas. Los montos no se dieron a conocer.

Empresas que ofertaron

Bloque 1: derechos comerciales

Team click

Sports radar

Tenfield

Consorcio direct TV torneos

Consorcio telecomunicaciones gns conosur

Mediapro

Bloque 2: producción audiovisual

La corte sociedad anónima

Media pro

Torneos direct tv

Click ls

Tenfield

Bloque 3: producción comercial

Pb statica

Printac

Tgy

Tenfield

Ildebe

Piano piano SAS

