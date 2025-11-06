La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) informó este jueves en conferencia de prensa cuáles son las empresas que ofertaron por los derechos de televisión del fútbol uruguayo, para el periodo 2026-2029, en cada uno de los seis lotes.
Fútbol uruguayo
Aquí están, estos son: AUF informó las 13 empresas que ofertaron por los derechos de TV
Con esta instancia, se cerró el proceso del llamado público que la AUF abrió el 1° de octubre para la recepción de ofertas por la comercialización de los derechos de televisión del fútbol uruguayo.