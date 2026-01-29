Araújo no jugará en Nacional y se sale a buscar otro volante

De esta forma el jugador de 24 años viajará a México en las próximas horas para realizarse los exámenes médicos y posteriormente firmar su contrato.

Al tricolor se le plantea un problema ya que tenían como opciones alternativas Martín Rabuñal, renovó con Liverpool y Martín Barrios, que firmó con Platense.

Igualmente el vicepresidente de los tricolores aseguró que no se quedarán quietos e irán en una búsqueda de un volante en los próximos días.

"Estamos muy bien para el clásico"

Nacional sigue preparando la final de la Supercopa Uruguay mientras Jadson Viera ajusta el equipo para enfrentar a Peñarol. El entrenador destacó el trabajo realizado en la temporada.

"El plantel está muy bien. Hemos terminado la pretemporada, no hemos tenido lesiones, están todos a la orden. Lo que hemos pasado el año pasado nos sirvió de experiencia para varias situaciones. Están bien, han entrenado muy bien, con mucha ilusión como nosotros. Es el primer partido, y es una final, entonces es una semana muy especial. Pero tengo a todos a la orden, delineando lo que va a ser el equipo para el fin de semana", dijo Viera.

Consultado sobre un posible favoritismo de Nacional para el clásico y el entrenador fue claro: "Favorito no, obviamente que no. Ya tenemos experiencia en ese sentido, no te digo que son partidos aparte, pero demandan muchas cosas, la presión, la intensidad, lo que nos estamos jugando. Tengo muy claro lo que voy a pretender para el partido, eso sí. Después, sobre el rival, algunas informaciones, pero tampoco sé si va a hacer muchos cambios o no. Por las dudas estamos trabajando algunas posibilidades, enfocándonos mucho en lo nuestro, es un partido importante para nosotros. Pero favorito no. Hemos logrado algo importante sí, pero quedó en el pasado. Ahora hay nuevos objetivos y este es el primero del año", sentenció.

Sobre si Maximiliano Silvera tiene chance de ser titular en el clásico, el técnico dijo "tengo todos los jugadores a la orden. Ha entrenado muy bien, ha caído muy bien en el grupo. Lo fuimos a buscar y está en plenas condiciones de arrancar".

Sobre las duras declaraciones de Maxi Olivera contra su ex compañero Maxi Silvera, el entrenador dijo que "no voy a ser hipócrita, obviamente lo escuché. Tengo mi opinión respecto a eso, no fue solo él, sino varios que hacen parte del mundo del fútbol hablaron sobre esta situación. Hay que tener cuidado con lo que se dice y lo que se genera para el afuera. Somos todos colegas, trabajadores. Cada uno toma su decisión, y también cada uno es libre de decir lo que quiere, pero me parece que tenemos que cuidar un poco las declaraciones y la violencia que se puede generar en base a lo que se dice".