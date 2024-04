Areco: "Lo mejor es que los hinchas de Central no vengan a Montevideo"

En diálogo con Carve Deportiva, Areco se mostró molesto con la forma en que se desplego el operativo de seguridad: “Meten el doble de personas de las que entran en el sector. La gente local desde arriba, primero tiraron vasos, después escupitajos, después tiraron vallas lastimando gente de Peñarol. Las canchas argentinas no tienen los controles que hay en otros países” remarcó Areco.

El ex dirigente aurinegro destacó la solidaridad de los hinchas de Peñarol en el momento que fueron agredidos “Terminamos hacinados abajo de la tribuna…Todos eran conscientes de que estábamos para un lugar que era para la mitad de las personas que había. Había personas mayores y muchos niños”, y “la hinchada fue solidaria entre sí” remarcó.

El partido de vuelta por Copa Libertadores

Peñarol realizó las denuncias correspondientes ante Conmebol y continuará brindando elementos probatorios, como filmaciones y fotografías, al respecto, Areco dijo que “Uno espera que la gente de Central reciba sanciones para que sea ejemplarizante. Pudo haber pasado una tragedia” reflexionó.

Desde su punto de vista, “Lo mejor es que los hinchas de Central no vengan. No pueden venir a Montevideo porque no puede pasar absolutamente nada bueno. Hay que evitar lo que acá no se quiso, no se pudo o no se supo evitar”, dijo Marcelo Areco en entrevista con el mencionado medio.