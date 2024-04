Peñarol y Rosario Central volvieron a revivir la vieja Libertadores

Violencia desmedida contra Peñarol

Las agresiones sufridas por los jugadores de Peñarol, el presidente de Rosario Central contra el del aurinegro, todo es una guerra que esta Conmebol con aires de UEFA permite en todos los partidos. Porque esto no fue un hecho aislado, no es una trifulca que tomó a todos por sorpresa. Esto pasa en muchos partidos de los que organiza la Confederación. Lo más probable es que Rosario Central sea sancionado con una fuerte multa económica, luego las posibilidades más alejadas; no poder ejercer los derechos de localía, no poder concurrir a encuentros como visitante, la pérdida de puntos es una chance muy lejana.

Lo sucedido con Maximiliano Olivera e Ignacio Ruglio que fueron agredidos debería ser grave pero la Conmebol demostró en el pasado ser flexible. Peñarol fue mal tratado desde el principio y en la reunión de seguridad se alertó que podía haber incidentes. El espacio y el lugar asignado a los visitantes, el vallado accesible para ser arrojado, todo fue registrado por el oficial de la Conmebol a través de videos y fotos. Las autoridades tienen la palabra para frenar esta locura.

En lo deportivo, Peñarol luchó pero terminó perdiendo 1 a 0 ante Rosario Central en Arroyito. El conjunto carbonero entrena por la mañana de este viernes pensando en el encuentro ante Deportivo Maldonado en el Estadio Domingo Burgueño Miguel el próximo domingo a la hora 18:00. Diego Aguirre piensa en modificaciones.