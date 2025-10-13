¿Cuál es el mejor equipo, Peñarol o Nacional?: una agente virtual respondió el enigma

El contexto del seminario

El evento, organizado por la Fundación para la Innovación, la Competitividad y el Desarrollo (CID), se realizó el pasado miércoles 8 de octubre en Tahona Valley. El seminario reunió a destacadas figuras del ecosistema tecnológico y científico, incluyendo a Gabriela Schroeder (Unidad de Innovación del MIEM), Sara Goldberg (Directora de ANII) y John Saegaert (Gerente General del Parque Científico y Tecnológico de Pando).

El director de Uami, Roberto Cibrián, cerró el conversatorio con una exposición inspiradora y una demostración de las nuevas herramientas digitales. Cibrián repasó su trayectoria como pionero en el Río de la Plata y destacó que “innovar implica romper fronteras y animarse a salir de la zona de confort”.

Potencial y expansión en Uruguay

Cibrián enfatizó el espíritu emprendedor uruguayo y la importancia de la colaboración en el Mercosur. En ese marco, anunció que Uami, su nuevo emprendimiento dedicado al desarrollo de agentes virtuales de IA, tendrá una sede en Uruguay.

“Uruguay es un país de emprendedores, y esta alianza con Leandro Agnón y Tahona Valley es una nueva oportunidad para seguir construyendo juntos,” afirmó Cibrián.

La agente virtual "Ana", presentada como una entidad que "vive de internet" y cuyo objetivo es "potenciar las capacidades de los humanos", ejemplifica el potencial de la IA aplicada a la comunicación y los servicios, marcando el inicio de una nueva etapa de colaboración entre el humano y la tecnología.

