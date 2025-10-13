La inteligencia artificial (IA) demostró su capacidad de inmersión cultural este miércoles en Montevideo, durante el seminario “Innovación y Desarrollo: Conversatorio y Acuerdos Estratégicos para Impulsar el Talento Local”.Uno de los momentos más divertidos del evento fue la presentación de "Ana", una agente virtual de IA cuasi-humana, desarrollada por la empresa Uami, dirigida por el empresario argentino Roberto Cibrián (fundador de El Sitio). La demostración se salió de lo estrictamente tecnológico cuando Cibrián insistió a Ana que eligiera un bando en la histórica rivalidad del fútbol uruguayo.
¿Cuál es el mejor equipo, Peñarol o Nacional?: una agente virtual respondió el enigma
En un seminario de innovación y desarrollo, fue presentada Ana, una agente virtual que fue consultada por la rivalidad histórica entre Peñarol y Nacional.