Racing no pudo ante Progreso y se bajó del liderazgo

Bajo un sol radiante y con un buen marco de público, Racing no pudo ante Progreso, igualaron 1 a 1 en el Parque Roberto y el cervecero no pudo continuar en lo más alto del Apertura, lugar que ocupa en solitario Peñarol tras el triunfo de anoche.
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La primera tuvo al equipo local mejor parado en el campo del juego, y pese a la falta de claridad, logró abrir el marcador a los 17 minutos. Un centro desde la derecha resultó en un gran cabezazo que obligó a Andres Mehring a volar contra su palo derecho, logrando desviar la pelota pero en el rebote apareció Rodrigo Dudok para empujarla al gol.
Si bien Racing fue más, Progreso tuvo una clarísima en el cierre del primer tiempo, cuando una pelota en largo dejó a Ayrton Cougo mano a mano con Varese pero la pelota impactó en el travesaño y se perdió afuera.
Para la segunda mitad, la visita metió mano en el equipo algo que le terminó resultando efectivo. En el minuto 52, un gran pase filtrado para Facundo de León dejó al mediocampista de cara al arco y ante la salida del guardamenta definió para poner la igualdad en el marcador.
De ahí en más se jugó a lo que quiso Progreso, que se adueñó del tiempo frente a un Racing que careció de ideas. Sobre el cierre fue expulsado Agustin Pinheiro en la visita.
Racing dejó pasar una chance inmejorable de quedar junto a los carboneros en lo más alto y se aleja dos unidades de Peñarol. Por el lado de Progreso, el resultado toma relevancia en sus aspiraciones por mantener la categoría.
Racing
Federico Varese, Guillermo Cotugno (54′ Facundo González), Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez, Yury Oyarzo (46′ Martín Ferreira), Alex Vázquez (22′ Erik De Los Santos), Agustín Álvarez Wallace, Felipe Cairus, Rodrigo Dudok, Tomás Habib (79′ Esteban Da Silva) y Bautista Tomatis (54′ Sebastián Da Silva).
DT: Cristian Chambian
Progreso
Andrés Mehring, Federico García, Marcos Paolini (46′ Nahuel López (89′ Sebastián Cardozo)), Hernán Carroso, Mauro Martín, Adrián Colombino, Agustín Pinheiro, Ayrton Cougo, Juan Rivero (46′ Facundo De León), Agustín Paz (59′ Nicolás Fernández) y Matteo Copelotti (70′ Diego Sánchez).
DT: Leonel Rocco