Racing no pudo ante Progreso y se bajó del liderazgo

Para la segunda mitad, la visita metió mano en el equipo algo que le terminó resultando efectivo. En el minuto 52, un gran pase filtrado para Facundo de León dejó al mediocampista de cara al arco y ante la salida del guardamenta definió para poner la igualdad en el marcador.

De ahí en más se jugó a lo que quiso Progreso, que se adueñó del tiempo frente a un Racing que careció de ideas. Sobre el cierre fue expulsado Agustin Pinheiro en la visita.

Racing dejó pasar una chance inmejorable de quedar junto a los carboneros en lo más alto y se aleja dos unidades de Peñarol. Por el lado de Progreso, el resultado toma relevancia en sus aspiraciones por mantener la categoría.

Racing

Federico Varese, Guillermo Cotugno (54′ Facundo González), Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez, Yury Oyarzo (46′ Martín Ferreira), Alex Vázquez (22′ Erik De Los Santos), Agustín Álvarez Wallace, Felipe Cairus, Rodrigo Dudok, Tomás Habib (79′ Esteban Da Silva) y Bautista Tomatis (54′ Sebastián Da Silva).

DT: Cristian Chambian

Progreso

Andrés Mehring, Federico García, Marcos Paolini (46′ Nahuel López (89′ Sebastián Cardozo)), Hernán Carroso, Mauro Martín, Adrián Colombino, Agustín Pinheiro, Ayrton Cougo, Juan Rivero (46′ Facundo De León), Agustín Paz (59′ Nicolás Fernández) y Matteo Copelotti (70′ Diego Sánchez).

DT: Leonel Rocco