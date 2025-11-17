Luego del pálido empate sin goles ante México, Uruguay estará enfrentando este martes a las 21:00 horas a la selección de Estados Unidos, en lo que será el último amistoso del año. Bielsa decidió liberar a cinco futbolistas que no serán parte de la delegación.
vuelven a sus clubes
Bielsa desafectó a cinco jugadores antes de viajar a Estados Unidos
Facundo Pellistri, Sebastián Cáceres, Ignacio Laquintana, José Luis Rodríguez y Santiago Homenchenko quedaron liberados y no serán parte del segundo amistoso.