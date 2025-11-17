Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes

vuelven a sus clubes

Bielsa desafectó a cinco jugadores antes de viajar a Estados Unidos

Facundo Pellistri, Sebastián Cáceres, Ignacio Laquintana, José Luis Rodríguez y Santiago Homenchenko quedaron liberados y no serán parte del segundo amistoso.

Bielsa desafectó a cinco futbolistas para el último amistoso del año.

 Foto: Uruguay
Luego del pálido empate sin goles ante México, Uruguay estará enfrentando este martes a las 21:00 horas a la selección de Estados Unidos, en lo que será el último amistoso del año. Bielsa decidió liberar a cinco futbolistas que no serán parte de la delegación.

Esta tarde la delegación parte rumbo a la ciudad de Tampa, en donde mañana se estarán midiendo ante la selección norteamericana, encuentro que se jugará en el Raymond James Stadium.

La terna arbitral será guatemalteca, encabezada por Julio Luna, acompañado por Juan Tipaz, Jorge Ordóñez y el costarricense Brayan Cruz como cuarto árbitro.

Por decisión táctica, Marcelo Bielsa decidió liberar a Facundo Pellistri, Sebastián Cáceres, Ignacio Laquintana, José Luis Rodríguez y Santiago Homenchenko que dejaron la delegación celeste y volvieron a sus clubes.

