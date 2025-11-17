Se disputaron los partidos de la revancha para conocer a los finalistas de los playoffs de la Segunda División, que determinará el ascenso a la máxima categoría. Deportivo Maldonado y Atenas de San Carlos se medirán buscando el regreso al círculo de privilegio.
rumbeando para el este
Un fernandino a primera: Deportivo Maldonado y Atenas finalistas por el ascenso
Deportivo Maldonado eliminó a Colón por la mínima, mientras que Atenas igualó en la hora ante Tacuarembó pero clasificó gracias a la ventaja deportiva.