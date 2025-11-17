Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Atenas | Tacuarembó | Segunda División

rumbeando para el este

Un fernandino a primera: Deportivo Maldonado y Atenas finalistas por el ascenso

Deportivo Maldonado eliminó a Colón por la mínima, mientras que Atenas igualó en la hora ante Tacuarembó pero clasificó gracias a la ventaja deportiva.

Deportivo Maldonado venció a Colón.

 Foto: @SegundaAUF
Se disputaron los partidos de la revancha para conocer a los finalistas de los playoffs de la Segunda División, que determinará el ascenso a la máxima categoría. Deportivo Maldonado y Atenas de San Carlos se medirán buscando el regreso al círculo de privilegio.

Colón 0-1 Deportivo Maldonado

El Parque Palermo recibió un grandísimo encuentro, en el cuál Maximiliano Noble logró romper el cero a los 75 minutos luego de que el árbitro sancionara un penal del elenco visitante.

Sobre el cierre del encuentro, el equipo dirigido por Santin tuvo una posibilidad inmejorable para igualar el partido (y por lo tanto llevarse la clasificación), pero el travesaño le negó esta posibilidad.

De esta manera, Deportivo Maldonado aseguró uno de los lugares en la final en dónde intentará regresar a la Primera División luego de haber descendido el año pasado.

Atenas 2-2 Tacuarembó

En el Campus de Maldonado, el elenco carolino se hizo fuerte y un gol sobre el cierre lo colocó en la definición de los playoffs. Todo arrancó favorable para el norteño, que a los cuatro minutos, a través de Luis Machado se puso en ventaja. Sin embargo, apenas tres minutos después, Juan Pablo Fagúndez en contra, puso el encuentro igualado.

Ya en la segunda mitad, Tacuarembó volvió a ponerse en ventaja gracias a Nicolás González, pero a falta de cinco minutos para el cierre, Geovani Prado volvió a poner el encuentro en igualdad.

Con el empate en ambos encuentros, y gracias a la ventaja deportiva, Atenas de San Carlos es finalista de los playoffs. El equipo carolino quiere volver a la máxima división tras descender en 2018.

