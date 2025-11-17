Un fernandino a primera: Deportivo Maldonado y Atenas finalistas por el ascenso

De esta manera, Deportivo Maldonado aseguró uno de los lugares en la final en dónde intentará regresar a la Primera División luego de haber descendido el año pasado.

Atenas 2-2 Tacuarembó

En el Campus de Maldonado, el elenco carolino se hizo fuerte y un gol sobre el cierre lo colocó en la definición de los playoffs. Todo arrancó favorable para el norteño, que a los cuatro minutos, a través de Luis Machado se puso en ventaja. Sin embargo, apenas tres minutos después, Juan Pablo Fagúndez en contra, puso el encuentro igualado.

Ya en la segunda mitad, Tacuarembó volvió a ponerse en ventaja gracias a Nicolás González, pero a falta de cinco minutos para el cierre, Geovani Prado volvió a poner el encuentro en igualdad.

Con el empate en ambos encuentros, y gracias a la ventaja deportiva, Atenas de San Carlos es finalista de los playoffs. El equipo carolino quiere volver a la máxima división tras descender en 2018.