Bielsa habló sobre el "peso ideal" de Luciano Rodríguez

El peso de Luciano Rodríguez

Bielsa explicó que siempre le da "mucha importancia" al peso del futbolista. "Cuando un jugador está en su mejor peso hay deducciones que son inevitables e importantes. El que está en peso está entrenado. El jugador que está entrenado y en peso es porque es un profesional", sostuvo.

Con respecto a la polémica desatada por haberle dicho al delantero Luciano Rodríguez, Bielsa explicó:

"Lo que le dije a Luciano es 'mirá tu peso ideal lo verifiqué cuando conviví con vos un período largo en el Preolímpico y tenías un peso diferente al actual'", dijo el entrenador. Luego añadió: "Tengo una idea sobre tu peso ideal, pero cualquier diferencia que haya entre mi opinión, la tuya y la de tu club, es mejor la tuya y de la tu club. No me quiero imponer a tus sensaciones, ni a las de quienes administran tu preparación porque yo te veo una vez por mes y el club todos los días''", indicó Bielsa

"'Si tenés dudas hace lo que te parezca y te indiquen en el club. Si por ahí lo que te digo te puede ayudar, te lo comento. Fue una referencia lo del preolímpico. No te preocupes por obedecerme a mí'", comentó.

"Para mí, el peso ideal de un jugador es el peso con el que ha transcurrido un período de tiempo suficientemente prolongado con actuaciones satisfactorias. Cuando se quiere saber el peso ideal de un jugador tengo la planilla donde veo rendimiento físico, futbolístico y el peso. Si veo que tiene buen nivel en un período largo (un mes) veo ese peso y le digo 'mirá en este período jugaste muy bien y tu peso fue tal'", añadió.

Canobbio de alcanzapelotas

Sobre la polémica que surgió con respecto a un rumor que decía que el volante Agustín Canobbio fue alcanza pelotas en un entrenamiento durante la última Copa América, el rosarino apuntó a que eso "es una ofensa tan grande" hacia mí y hacia él.

"Pregúntele a Canobbio, le sugiero que no me crea a mí que digo que no, pregúntele a él si ofició de alcanza pelota o a cualquier convocado si ofició de eso. No sé cómo una afirmación tan despectiva para todos simplemente se basa en un trascendido", expresó Bielsa.