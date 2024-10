Bielsa sobre los dichos de Suárez: "Sé que mi autoridad queda de algún modo afectada"

“Respecto de cómo opero sobre mí toda la situación, no ignoro todo lo que pasó, y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada, pero la preparación del partido la hice con máxima seriedad y la respuesta que encontré en los jugadores es la misma que encontré siempre desde que arranque a trabajar aquí”, afirmó Bielsa.

El entrenador rosarino continuó declarando: “No alteró para nada la convicción con la que se preparó el partido, el profesionalismo y el funcionamiento del grupo y del cuerpo técnico; la preparación del partido fue igual que siempre. Para resumir, lo que sucedió no tuvo efecto en la preparación del partido, ni en el rendimiento, ni en la actitud con la que se enfrentó el partido. Todos actuamos con máxima seriedad. Por supuesto que no ignoro todo lo que pasó”.

Bielsa y la reunión con el plantel

Macelo Bielsa también se refirió a la reunión que tuvo en las últimas horas con el plantel: “Son cosas que corresponden al ámbito privado. No voy a responder sobre el contenido de los encuentros que se dieron y los temas que se revisaron. Corresponden a la intimidad de un grupo. Desde mi punto de vista, se debe hacer internamente, y no difundiéndolo”.

“En el fútbol todos sabemos cuándo las cosas son positivas. Las cosas son positivas cuando los grupos o cuerpos técnicos que están en entredicho, porque está claro que quien está en entredicho soy yo… evaluar los efectos de todas estas cuestiones implica referirse a ellas, recorrerlas, explicarlas, y todo eso no me gusta hacerlo. Prefiero no hacerlo. Sí digo, claramente, que se evaluó la forma en que yo ejerzo la conducción del grupo”, cerró.