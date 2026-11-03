Danubio atraviesa un duro momento institucional, luego de que se decretara su descenso a la Segunda División, a falta de dos fechas para terminar con el Campeonato Uruguayo 2027. Este es el segundo descenso en los últimos seis años para el equipo de la Curva de Maroñas.
"Vamo el Danu siempre"
El mensaje de Josema Giménez ante descenso de Danubio: "Vamos a volver de donde no merecimos irnos jamás"
El zaguero de la selección uruguaya, surgido en Danubio, escribió un posteo tras decretarse el descenso del franjeado a la Segunda División.