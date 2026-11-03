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Deportes Josema Gimenez |

"Vamo el Danu siempre"

El mensaje de Josema Giménez ante descenso de Danubio: "Vamos a volver de donde no merecimos irnos jamás"

El zaguero de la selección uruguaya, surgido en Danubio, escribió un posteo tras decretarse el descenso del franjeado a la Segunda División.

El mensaje de Josema Giménez ante descenso de Danubio

El mensaje de Josema Giménez ante descenso de Danubio
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Luego de conocerse la derrota, el capitán de la selección uruguaya que además surgió en el franjeado, José María Giménez, dejó un mensaje para todos los hinchas del club.

"Todo el pueblo danubiano con mucho dolor y con la certeza de que vamos a volver de donde no merecimos irnos jamás. Abrazo grande y muy fuerte a jugadores e hinchas. Vamo el Danu siempre", escribió el zaguero en su cuenta de Instagram.

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