Final inédita en el cuadro femenino de Wimbledon

Este sábado será el segundo enfrentamiento entre ambas tenistas. Su único antecedente fue en el US Open del 2025 en dónde Muchova venció por 6-7, 6-4 y 6-2 a Noskova.

La semifinal masculina de Wimbledon

Las semifinales del cuadro masculino de Wimbledon tendrán lugar este viernes, cuando Arthur Fery enfrente a Alexander Zverev, mientras que Jannik Sinner chocará ante Novak Djokovic que va por seguir ampliando su extenso palmarés de títulos.

Arthur Fery es la gran sorpresa en esta instancia, a la que llegó luego de eliminar a Dumhur, Virtanen, Bergs, Dimitrov y al noveno preclasificado, Cobolli. Por otro lado, Zverev (que viene de ganar el Roland Garros) eliminó a Blockx, Royer, Giron, Lehecka y Fritz.

En el otro cruce, Sinner llegó a las semifinales luego de vencer a Kecmanovi, Borges, Brooksby, Mochizuki y Struff. Enfrente tendrá al siempre difícil Djokovic, que sufrió pero está en esta instancia luego de las victorias ante Wu, Tsitsipas, Rinderknech, Saifiulin y Auger-Aliassime.