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Deportes Grand Slam |

este viernes las semifianles masculinas

Final inédita en el cuadro femenino de Wimbledon

Linda Noskova se enfrentará a Karolina Muchova este sábado, partido en el que ambas buscarán su primer título de un Grand Slam.

Noskova y Muchova se enfrentarán en la final de Wimbledon.

Noskova y Muchova se enfrentarán en la final de Wimbledon.
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Este jueves se jugaron las semifinales del cuadro femenino de Wimbledon, dejando confirmado que habrá una final entre dos tenistas checas. Linda Noskova se enfrentará a Karolina Muchova este sábado, partido en el que ambas buscarán su primer título de un Grand Slam.

Karolina Muchova dio el golpe en la mesa al eliminar a una de las favoritas a quedarse con el trofeo, Coco Gauff, por 6-2, 1-6 y 7-6 para acceder a su primera final de Wimbledon y tercera final de un torneo grande.

Su rival será la también tenista checa, Linda Noskova que por 6-4 y 6-4 eliminó a la ucraniana Marta Kostyuk. De esta manera, la tenista de 21 años jugará su primera final de un Grand Slam.

Este sábado será el segundo enfrentamiento entre ambas tenistas. Su único antecedente fue en el US Open del 2025 en dónde Muchova venció por 6-7, 6-4 y 6-2 a Noskova.

La semifinal masculina de Wimbledon

Las semifinales del cuadro masculino de Wimbledon tendrán lugar este viernes, cuando Arthur Fery enfrente a Alexander Zverev, mientras que Jannik Sinner chocará ante Novak Djokovic que va por seguir ampliando su extenso palmarés de títulos.

Arthur Fery es la gran sorpresa en esta instancia, a la que llegó luego de eliminar a Dumhur, Virtanen, Bergs, Dimitrov y al noveno preclasificado, Cobolli. Por otro lado, Zverev (que viene de ganar el Roland Garros) eliminó a Blockx, Royer, Giron, Lehecka y Fritz.

En el otro cruce, Sinner llegó a las semifinales luego de vencer a Kecmanovi, Borges, Brooksby, Mochizuki y Struff. Enfrente tendrá al siempre difícil Djokovic, que sufrió pero está en esta instancia luego de las victorias ante Wu, Tsitsipas, Rinderknech, Saifiulin y Auger-Aliassime.

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