Campaña sobre su futuro: "Me quiero quedar, pero depende si Peñarol me va a valorar o no"

Campaña sostuvo que le "gustaría" saber cuál va a ser la postura de Peñarol respecto al interés de Wanderers. "Si me quieren dar a préstamo o liberar, se podría llegar a un acuerdo" y agregó que en caso de que los carboneros decidieran no liberarlo, "sería lindo y me engancharía. Eso va a ser fundamental: qué quiere Peñarol. Yo obviamente me quiero quedar, pero depende si Peñarol me va a valorar o no".

"Soy grande y tengo 20 años jugando en Primera. Yo más o menos sé lo que va a pasar y cómo va a arrancar todo: voy a tener poca intervención este año. Tengo una excelente relación con Diego Aguirre y sé cómo va a ser todo; no tuve una charla con él, pero tampoco es necesaria”.

Finalmente, Martín Campaña expresó que “Peñarol siempre tiene que tener a los mejores en todos los puestos. Mi rendimiento fue de menos a más. Fui mejorando. Yo venía de una lesión muy larga. Hay situaciones a las que uno se tiene que adaptar. El fútbol es muy dinámico”, concluyó.