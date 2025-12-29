Campaña sobre su futuro: "Me quiero quedar, pero depende si Peñarol me va a valorar o no"

El futuro de Martín Campaña es una incógnita. Ante la llegada de Washington Aguerre, las posibilidades de que pueda sumar minutos son bajas, por lo que estaría considerando salir del club. Uno de los clubes que lo apuntó y que quiere sumar a Campaña, es Wanderers.
Según pudo saber Caras y Caretas, con fuentes en ambos clubes, hay negociaciones entre los clubes para que el golero de 36 años pueda llegar al elenco bohemio. Desde Peñarol aseguraron que las posibilidades son altas y que dependerá de lo que el jugador arregle con Wanderers.
Su futuro en Peñarol y el interés de Wanderers
Entrevistado por el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, Martín Campaña dijo que "me gustaría jugar, por lo que salir es viable" y adelantó que lo de Wanderers "es una opción". "Hablé con Mathías Corujo porque tenemos una gran relación. Me dijo que me quería, pero se tienen que poner de acuerdo los clubes porque yo tengo un año más de contrato. Me han llamado otros clubes", agregó.
Campaña sostuvo que le "gustaría" saber cuál va a ser la postura de Peñarol respecto al interés de Wanderers. "Si me quieren dar a préstamo o liberar, se podría llegar a un acuerdo" y agregó que en caso de que los carboneros decidieran no liberarlo, "sería lindo y me engancharía. Eso va a ser fundamental: qué quiere Peñarol. Yo obviamente me quiero quedar, pero depende si Peñarol me va a valorar o no".
"Soy grande y tengo 20 años jugando en Primera. Yo más o menos sé lo que va a pasar y cómo va a arrancar todo: voy a tener poca intervención este año. Tengo una excelente relación con Diego Aguirre y sé cómo va a ser todo; no tuve una charla con él, pero tampoco es necesaria”.
Finalmente, Martín Campaña expresó que “Peñarol siempre tiene que tener a los mejores en todos los puestos. Mi rendimiento fue de menos a más. Fui mejorando. Yo venía de una lesión muy larga. Hay situaciones a las que uno se tiene que adaptar. El fútbol es muy dinámico”, concluyó.