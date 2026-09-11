Uruguay bajo influencia de Ciclón Extratropical: alerta por vientos intensos y descenso térmico

Desde la perspectiva de gestión de riesgos, el factor más crítico para los departamentos del norte y la frontera es la presencia de convección severa. Los modelos indican el riesgo de microexplosiones atmosféricas (microbursts) y un potencial tornádico residual, especialmente en zonas limítrofes con el noroeste de Rio Grande do Sul.

Esta inestabilidad precede la entrada del frente frío, marcando una transición violenta en las condiciones de superficie.

Impacto en Uruguay: vientos intensos y sensación térmica

A medida que el ciclón se desplace hacia el sureste en aguas oceánicas, el campo de vientos de componente sudeste (SE) se convertirá en el riesgo predominante para el sur y este de Uruguay.

Este flujo incrementará la carga operativa en los sistemas de calefacción urbana y exigirá la interrupción de actividades al aire libre y de navegación costera debido al aumento del oleaje y las rachas persistentes.Existe un consenso técnico sólido entre las agencias respecto a la severidad del evento en el Área Metropolitana para la mañana del sábado 12:

INUMET: Proyecta vientos sostenidos de 20-40 km/h con rachas de hasta 60 km/h .

Proyecta vientos sostenidos de 20-40 km/h con rachas de hasta . MetSul: Estima rachas de 51 km/h para el mismo periodo.

Como Director de Riesgos, es fundamental interpretar esta divergencia de 9 km/h no como una contradicción, sino como un consenso de modelos que sitúa las rachas en el umbral de los vendavales (gale-force). La persistencia de este viento SE, con un largo "fetch" o recorrido oceánico, saturará la atmósfera baja de humedad, exacerbando el estrés térmico en poblaciones vulnerables y reduciendo drásticamente el confort ambiental a pesar de las temperaturas nominales.

Cronología del descenso de temperatura (viernes a domingo)

El paso del sistema ciclónico abrirá un corredor de aire polar que provocará un enfriamiento progresivo pero marcado. Mientras que el viernes 11 funcionará como una jornada de transición con visibilidad reducida por nieblas, el domingo 13 representará el pico del frío diurno con máximas que apenas alcanzarán los dos dígitos.

Perspectivas de medianoplazo y alertas regionales

La estabilización post-ciclónica no implicará un ascenso de temperaturas; por el contrario, la instalación de un sistema de alta presión consolidará el frío intenso durante el inicio de la semana entrante.El pronóstico extendido de INUMET para los días lunes 14 y martes 15 de septiembre confirma un escenario de alta estabilidad atmosférica con probabilidad de lluvias nula, pero con mínimas extremas de 3°C.

Esta situación prolongará la demanda energética y el riesgo sanitario asociado al frío persistente.Es imperativo observar los avisos de "Gran Peligro" (rojo) y "Peligro" (naranja) emitidos por el INMET de Brasil para las zonas fronterizas. Aunque son alertas emitidas para territorio brasileño, funcionan como un precursor meteorológico para los departamentos de Artigas, Rivera y Cerro Largo. La energía asociada a estas tormentas severas y la posibilidad de granizo exigen una vigilancia estrecha en el norte del país antes de la estabilización definitiva de la masa de aire.