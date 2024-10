Caruso Lombardi arruinó a Suárez: "Yo lo mando al carajo"

"Desubicado"

“Me parece muy desubicado lo que hizo Suarez”, dijo a Falta Envido de Crudo TV. Consultado por si era “una canallada” lo que había hecho el delantero, señaló: “Sí, me parece que no se hace”.

Además, Caruso Lombardi dijo qué haría si él fuera Bielsa. “Yo lo mando al carajo (a Suárez)”, señaló. “Decir que lo voy a felicitar como lo felicitó Bielsa, ‘aprendí mucho de Suárez’. ¿Qué aprendió? No aprendió nada… Como va a hablar así de él”.

El entrenador también dijo qué haría con los otros jugadores que hablaron tras los dichos del goleador. “No importa. Después lo voy a agarrar a solas y les digo ‘¿muchachos qué tienen para decirme? Muchachos, miren que yo no me voy a ir, salvo que me echen ustedes y que perdamos todos los partidos, yo no me voy a ir’”, comentó.

Todo muy raro

“Me parece raro que muchos jugadores hablaron bien de él y ahora se hizo malo de golpe. No me cierra, salvo que esté en un momento malo Marcelo”, señaló Caruso.

“Yo creo que se la creen mucho. Muchos jugadores cuando están abandonado el barco se la creen y pueden hablar lo que quiera, se creen intocables”, agregó.

Caruso Lombardi señaló que él no se quedaría callado si fuera Bielsa. “Yo no me callaría la boca, yo le contestó y le salgo con un fusil a contestarle. No tengas ninguna duda. Porque si vos me buscas cosas malas mías, yo te voy a buscar cosas malas tuyas. Y lo que no sé, lo averiguo”, expresó.