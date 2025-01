Caso cerrado: Pedro Bordaberry no será candidato a la Intendencia de Montevideo

Roselló señaló que el CED está “en sesión permanente” desde el martes a la noche y apuntó que, tras la negativa de Bordaberry, “se está viendo otra posibilidad”. Consultada sobre la posibilidad de que el PC no presente un candidato propio, pero igualmente apoye a la Coalición Republicana, es decir, al candidato del Partido Nacional, Martín Lema, Roselló dijo que “esa es la última opción”. “Yo insisto en que el PC tiene que tener un candidato, no es viable que no tengamos un candidato”, expresó.