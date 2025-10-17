Plaza le ganó a Racing en los penales y será rival de Peñarol en la final

Un saque de banda por derecha que realizó Guillermo Cotugno lo dejó lanzado a Esteban Da Silva que sacó un remate cruzado que soprendió a Reyes y se metió por el segundo palo.

Un golpe inesperado para un patablanca que rápidamente contestó con un zapatazo de Santiago Otegui que se fue cerca, pero siempre bajo el control albiverde del trámite.

Es más un tiro libre que ejecutó Facundo González exigió a Reyes a una tapada sobre su palo derecho para evitar la llegada del segundo.

Allí el duelo bajó en intensidad y estuvo escaso de llegadas de real peligro hasta que Benjamín Acosta, sobre los 35', probó de media distancia para que Amadé sacara con las piernas.

El ansiado empate llegó pasados los 40' con una buena definición de Miqueas Redín, pero el línea levantó la bandera marcando la clara posición adelantada de Álvaro López en el arranque de la jugada.

Para el complemento, Alberto Mena decidió realizar tres variantes y mandó a la cancha a Lucas Carrizo, Hebert Vergara y Álex Bruno, apostando a crecer en ataque.

Con esta apuesta, también se descuido en el fondo, lo que le dio varias chances a los albiverdes de conseguir el segundo, pero que desperdiciaron una y otra vez.

La falta de definición de Racing le costó muy caro, ya que un balón larguísimo en donde dudaron para sacarla entre Bueno y Ferreira, lo robó Álvaro López que eludió al golero y definió con el arco libre para el 1-1.

De allí en adelante el duelo se hizo entrecortado, con pierna fuerte, arriesgando poco y dos equipos que parecieron conformarse con la igualdad que los llevaba a la definición por penales.

Plaza más efectivo

En la definición por penales apareció la gran figura de Guillermo Reyes que le tapó los tiros a Matías Ferreira, Santiago Ramírez. Amadé había contenido el tiro de Álex Bruno, mientras que Agustín Ocampo lo tiró por arriba del travesaño.

Esto dejó todo 3-3 y al uno y uno, donde el golero de Plaza se lo atajó a Bautista Tomatis y Lucas Carrizo logró vencer la resistencia de Amadé para el 4-3 que les dio el pasaje a la gran final ante Peñarol.