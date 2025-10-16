Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Copa AUF |

El último boleto

Plaza Colonia y Racing por un lugar en la definición de la Copa AUF uruguay

El encuentro que comenzará a las 21:00 horas, se disputará en el Campeones Olímpicos de Florida con arbitraje de Bruno Sacarelo.

Racing ante Plaza Colonia por la Copa AUF Uruguay.

 Foto: @LigaAUF
El encuentro comenzará a las 21:00 horas, y contará con el arbitraje de Bruno Sacarelo, quien estará acompañado por Javier Irazoqui, Héctor Portillo y Kevin Fontes como cuarto árbitro. En el VAR estarán Diego Riveiro y Alberto Píriz.

Plaza Colonia llega a esta instancia luego de comenzar derrotando por penales a Wanderers de Durazno (el partido había terminado igualado 2 a 2), en octavos de final dio el batacazo al vencer a Nacional 2 a 1 y tras la victoria por la mínima de Albion, accedió a las semifinales.

Por el lado de Racing, sus primeros dos partidos los logró destrabar por penales luego de igualar sin goles ante Atenas de Tala y Boston River. En cuartos de final goleó a Universitario de Salto por 4 a 1, triunfo que le dio el boleto para ir en busca de un lugar en la definición

