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Derecho Humanos Lusiardo | autorización |

Restos encontrados

Lusiardo dijo que resto óseo tiene "características compatibles con un hueso humano"

El lugar donde se encontró un posible resto óseo humano se encuentra cerca del Batallón 13, y Fiscalía de Lesa Humanidad intervino en el caso.

&nbsp;La antropóloga Alicia Lusiardo.

 La antropóloga Alicia Lusiardo.
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La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad dispuso el inicio de pericias tras el hallazgo de un posible resto óseo humano en un terreno privado ubicado en las inmediaciones de la Gruta de Lourdes, lindero al Batallón de Infantería Blindado N.º 13, en Montevideo. En dicha zona, el Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) desarrolla desde hace más de un año excavaciones sistemáticas en el marco de la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar uruguaya.

El descubrimiento se produjo durante la noche del pasado miércoles 11 de noviembre, en momentos en que efectivos policiales asignados a la custodia permanente del perímetro realizaban una recorrida de vigilancia. Según explicó la antropóloga Alicia Lusiardo, coordinadora del GIAF, el elemento fue divisado en la superficie del terreno y presentaba características compatibles con un hueso humano. La particularidad de la fecha radica en que, por una solicitud expresa de los sacerdotes de la Gruta de Lourdes debido a la afluencia de fieles, el equipo de antropólogos suspende sus tareas de campo los días 11 de cada mes, a pesar de concurrir habitualmente de lunes a viernes.

Aguarda la autorización formal de la Fiscalía

Lusiardo señaló en declaraciones a Radio Uruguay que, tras la notificación policial, el equipo científico aún aguarda la autorización formal de la Fiscalía para acceder directamente a la pieza y conocer el punto exacto donde fue encontrada. Una vez que el Ministerio Público habilite la intervención pericial, los especialistas del GIAF procederán a analizar el resto óseo para confirmar si efectivamente pertenece a un ser humano y, de ser así, determinar su antigüedad y establecer si guarda relación con el período histórico investigado, tras lo cual elevarán el informe técnico correspondiente.

Mientras tanto, los integrantes del equipo forense ya retomaron sus labores habituales de excavación en el área. La coordinadora del grupo subrayó que el predio privado en cuestión constituye una zona de alto interés investigativo por su colindancia directa con el Batallón 13, unidad militar donde operó entre 1975 y 1977 el centro clandestino de detención y tortura conocido como "300 Carlos" o "Infierno Grande".

Este enclave militar ya ha sido escenario de dos de los hallazgos más significativos en la historia reciente de las investigaciones sobre el terrorismo de Estado en Uruguay. El primero ocurrió en noviembre de 2005, cuando fueron ubicados e identificados los restos de Fernando Miranda, detenido y desaparecido el 30 de noviembre de 1975. Catorce años más tarde, el 27 de agosto de 2019, nuevas excavaciones en el mismo predio permitieron recuperar otros restos óseos que, el 7 de octubre de ese mismo año, se confirmó que pertenecían a Eduardo Bleier Horovitz, militante del Partido Comunista secuestrado en octubre de 1975.

Con este nuevo episodio en el terreno contiguo, las autoridades judiciales y los equipos científicos mantienen abiertas las actuaciones a la espera de los estudios de laboratorio que permitan esclarecer el origen de la pieza hallada y su eventual vínculo con las causas de derechos humanos en curso.

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