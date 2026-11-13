La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad dispuso el inicio de pericias tras el hallazgo de un posible resto óseo humano en un terreno privado ubicado en las inmediaciones de la Gruta de Lourdes, lindero al Batallón de Infantería Blindado N.º 13, en Montevideo. En dicha zona, el Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) desarrolla desde hace más de un año excavaciones sistemáticas en el marco de la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar uruguaya.
Restos encontrados
Lusiardo dijo que resto óseo tiene "características compatibles con un hueso humano"
El lugar donde se encontró un posible resto óseo humano se encuentra cerca del Batallón 13, y Fiscalía de Lesa Humanidad intervino en el caso.