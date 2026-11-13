Lusiardo dijo que resto óseo tiene "características compatibles con un hueso humano"

Mientras tanto, los integrantes del equipo forense ya retomaron sus labores habituales de excavación en el área. La coordinadora del grupo subrayó que el predio privado en cuestión constituye una zona de alto interés investigativo por su colindancia directa con el Batallón 13, unidad militar donde operó entre 1975 y 1977 el centro clandestino de detención y tortura conocido como "300 Carlos" o "Infierno Grande".

Este enclave militar ya ha sido escenario de dos de los hallazgos más significativos en la historia reciente de las investigaciones sobre el terrorismo de Estado en Uruguay. El primero ocurrió en noviembre de 2005, cuando fueron ubicados e identificados los restos de Fernando Miranda, detenido y desaparecido el 30 de noviembre de 1975. Catorce años más tarde, el 27 de agosto de 2019, nuevas excavaciones en el mismo predio permitieron recuperar otros restos óseos que, el 7 de octubre de ese mismo año, se confirmó que pertenecían a Eduardo Bleier Horovitz, militante del Partido Comunista secuestrado en octubre de 1975.

Con este nuevo episodio en el terreno contiguo, las autoridades judiciales y los equipos científicos mantienen abiertas las actuaciones a la espera de los estudios de laboratorio que permitan esclarecer el origen de la pieza hallada y su eventual vínculo con las causas de derechos humanos en curso.