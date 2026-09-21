Esta noche se va a cerrar la séptima fecha del Torneo Clausura con un partido de mucha relevancia. Desde las 19:30 horas, Central Español va a estar recibiendo a MC Torque, dónde el ciudadano saldrá a la cancha con la posibilidad de seguir estirando la ventaja en la tabla.
se va la séptima
Clausura: MC Torque visita a Central Español buscando ampliar ventaja en lo más alto
El partido comenzará a las 19:30 horas en el Parque Palermo, y contará con el arbitraje de Hernán Heras y Yimmy Álvarez en el VAR.