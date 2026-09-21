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Deportes Clausura | Central Español |

se va la séptima

Clausura: MC Torque visita a Central Español buscando ampliar ventaja en lo más alto

El partido comenzará a las 19:30 horas en el Parque Palermo, y contará con el arbitraje de Hernán Heras y Yimmy Álvarez en el VAR.

MC Torque visita a Central Español por el Clausura.

MC Torque visita a Central Español por el Clausura.

 Andres Pina / Photosport FocoUy
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Esta noche se va a cerrar la séptima fecha del Torneo Clausura con un partido de mucha relevancia. Desde las 19:30 horas, Central Español va a estar recibiendo a MC Torque, dónde el ciudadano saldrá a la cancha con la posibilidad de seguir estirando la ventaja en la tabla.

El encuentro que se jugará en el Parque Palermo, tendrá el arbitraje de Hernán Heras como principal, quien estará acompañado por Andrés Nievas y Ernesto Hartwig en bandas y Federico Modernell como cuarto. En el VAR estarán Yimmy Álvarez junto a Federico Piccardo.

MC Torque sabe que pase lo que pase, seguirá siendo el líder del Clausura, pero tiene la posibilidad de aumentar la ventaja y colocarse como escolta en la Anual. Por el lado de Central, necesita sumar para acercarse a puestos de copas internacionales y alejarse de los promedios.

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