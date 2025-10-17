¿Cómo se juega la fecha 12 del Clausura que comienza este viernes?

- Estadio Campeones Olímpicos
- Hernán Heras - Andrés Cunha (VAR)
Sábado 18 de octubre
15:30 - MC Torque vs Cerro
- Parque Viera
- Bruno Sacarelo - Daniel Rodríguez (VAR)
18:30 - Nacional vs Miramar Misiones
- Gran Parque Central
- Javier Burgos - Christian Ferreyra (VAR)
Domingo 19 de octubre
10:30 - River Plate vs Cerro Largo
- Parque Saroldi
- Santiago Motta - Jonhatan Fuentes (VAR)
15:30 - Progreso vs Defensor Sporting
- Parque Paladino
- Javier Feres - Antonio García (VAR)
18:30 - Peñarol vs Wanderers
- Estadio Campeón Del Siglo
- Esteban Ostojich - Diego Dunajec (VAR)
Lunes 20 de octubre
16:00 - Racing vs Juventud
- Parque Roberto
- Leodán González - Yimmy Álvarez (VAR)
19:00 - Plaza Colonia vs Liverpool
- Parque Prandi
- Andrés Matonte - Daniel Fedorczuk (VAR)
Posiciones Clausura
- Peñarol - 26
- Nacional - 21
- MC Torque - 21
- Boston River - 20
- Defensor Sporting - 19
- Liverpool - 19
- Progreso - 17
- Cerro Largo - 17
- Cerro - 16
- Danubio - 14
- Miramar Misiones - 12
- Racing - 12
- Juventud de Las Piedras - 11
- River Plate - 6
- Wanderers -5
- Plaza Colonia - 5
Posiciones Campeonato Uruguayo
Tabla Anual
- Nacional - 73
- Peñarol - 69
- Liverpool - 59
- Defensor Sporting - 57
- Juventud de Las Piedras - 56
- Boston River - 49
- Racing - 48
- MC Torque - 43
- Cerro Largo - 41
- Cerro - 38
- Progreso - 38
- Danubio - 36
- Plaza Colonia - 32
- Wanderers - 29
- Miramar Misiones - 28
- River Plate - 21
Descenso: River Plate 0.871 (D), Plaza Colonia 0.970, Miramar Misiones 0.971, Wanderers 1.100, Cerro 1.100, Progreso 1.114,.