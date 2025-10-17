Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Clausura | Peñarol | Miramar Misiones

se pone en marcha

¿Cómo se juega la fecha 12 del Clausura que comienza este viernes?

Nacional enfrenta a Miramar Misiones el sábado en el Gran Parque Central, mientras que Peñarol recibe a Wanderers el domingo.

¿Cómo se juega la fecha 12 del Clausura que comienza este viernes?

¿Cómo se juega la fecha 12 del Clausura que comienza este viernes?

 Foto. Enzo Santos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Con un partido desde las 20:00 horas, en el que se medirán Boston River ante Danubio en Florida, este viernes se estará dando inicio a la fecha 12 del Torneo Clausura. Nacional enfrenta a Miramar Misiones el sábado, mientras que Peñarol recibe a Wanderers el domingo.

Viernes 17 de octubre

20:00 - Boston River vs Danubio

  • Estadio Campeones Olímpicos
  • Hernán Heras - Andrés Cunha (VAR)

Sábado 18 de octubre

15:30 - MC Torque vs Cerro

  • Parque Viera
  • Bruno Sacarelo - Daniel Rodríguez (VAR)

18:30 - Nacional vs Miramar Misiones

  • Gran Parque Central
  • Javier Burgos - Christian Ferreyra (VAR)

Domingo 19 de octubre

10:30 - River Plate vs Cerro Largo

  • Parque Saroldi
  • Santiago Motta - Jonhatan Fuentes (VAR)

15:30 - Progreso vs Defensor Sporting

  • Parque Paladino
  • Javier Feres - Antonio García (VAR)

18:30 - Peñarol vs Wanderers

  • Estadio Campeón Del Siglo
  • Esteban Ostojich - Diego Dunajec (VAR)

Lunes 20 de octubre

16:00 - Racing vs Juventud

  • Parque Roberto
  • Leodán González - Yimmy Álvarez (VAR)

19:00 - Plaza Colonia vs Liverpool

  • Parque Prandi
  • Andrés Matonte - Daniel Fedorczuk (VAR)

Posiciones Clausura

  1. Peñarol - 26
  2. Nacional - 21
  3. MC Torque - 21
  4. Boston River - 20
  5. Defensor Sporting - 19
  6. Liverpool - 19
  7. Progreso - 17
  8. Cerro Largo - 17
  9. Cerro - 16
  10. Danubio - 14
  11. Miramar Misiones - 12
  12. Racing - 12
  13. Juventud de Las Piedras - 11
  14. River Plate - 6
  15. Wanderers -5
  16. Plaza Colonia - 5

Posiciones Campeonato Uruguayo

Tabla Anual

  1. Nacional - 73
  2. Peñarol - 69
  3. Liverpool - 59
  4. Defensor Sporting - 57
  5. Juventud de Las Piedras - 56
  6. Boston River - 49
  7. Racing - 48
  8. MC Torque - 43
  9. Cerro Largo - 41
  10. Cerro - 38
  11. Progreso - 38
  12. Danubio - 36
  13. Plaza Colonia - 32
  14. Wanderers - 29
  15. Miramar Misiones - 28
  16. River Plate - 21

Descenso: River Plate 0.871 (D), Plaza Colonia 0.970, Miramar Misiones 0.971, Wanderers 1.100, Cerro 1.100, Progreso 1.114,.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar