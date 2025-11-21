Este sábado, Deportivo Maldonado y Atenas de San Carlos se estarán viendo las caras en lo que será el primer encuentro buscando el tercer ascenso de la Segunda División. El fernandino viene de eliminar a Colón, mientras que los carolinos dejaron por el camino a Tacuarembó.
Buscando el tercer ascenso
¿Cómo se jugará la primera final de los playoffs de la Segunda División?
Deportivo Maldonado y Atenas de San Carlos se estarán midiendo este sábado a las 18:00 horas en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.