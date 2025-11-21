Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Segunda División | Atenas | ascenso

Buscando el tercer ascenso

¿Cómo se jugará la primera final de los playoffs de la Segunda División?

Deportivo Maldonado y Atenas de San Carlos se estarán midiendo este sábado a las 18:00 horas en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

Deportivo Maldonado y Atenas por la Segunda División

 Foto: Deportivo Maldonado
Por Redacción Caras y Caretas

Este sábado, Deportivo Maldonado y Atenas de San Carlos se estarán viendo las caras en lo que será el primer encuentro buscando el tercer ascenso de la Segunda División. El fernandino viene de eliminar a Colón, mientras que los carolinos dejaron por el camino a Tacuarembó.

El partido se jugará en el Estadio Domingo Burgueño Miguel a partir de las 18:00 horas del sábado. Bruno Sacarelo será el árbitro principal del encuentro y estará acompañado por Franco Mieres, Juan Álvarez y Felipe Vikonis. En el VAR estarán Yimmy Álvarez y Sebastián Schroeder.

Los antecedentes esta temporada marcan que Deportivo Maldonado y Atenas se enfrentaron en dos ocasiones. El primer encuentro fue empate a uno con goles de González para Deportivo Maldonado y de Serrón para Atenas de San Carlos. El otro partido culminó con victoria de Atenas de San Carlos 1 a 0 con gol de Ramiro Quintana.

Sábado 22 de noviembre

18:00 - Deportivo Maldonado vs Atenas

  • Estadio Domingo Burgueño Miguel
  • Bruno Sacarelo - Yimmy Alvarez

