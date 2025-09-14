Con doblete de Maxi Gómez, Nacional derrotó 2 a 1 a Plaza Colonia

Dos goles de Maxi Gómez le dieron a Nacional un triunfo necesario y el aire suficiente para distanciarse en la Tabla Anual y aspirar a la conquista del Torneo Clausura. Un gol tempranero de Plaza Colonia parecía que inclinaba el partido en favor del patablanca. Así se vio hasta el fin del primer tiempo cuando el bolso empató tras gran jugada de Gómez.