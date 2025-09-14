Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Nacional | Maximiliano Gómez | Torneo Clausura

por el clausura

Con doblete de Maxi Gómez, Nacional derrotó 2 a 1 a Plaza Colonia

El bolso tenía una sobrada motivación para ganar: revertir la derrota de la semana pasada y ganar tres puntos más para la Anual; y Nacional lo logró.

Nacional obtuvo el triunfo que buscaba.

Nacional obtuvo el triunfo que buscaba.

 Imagen tomada de @Nacional
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Dos goles de Maxi Gómez le dieron a Nacional un triunfo necesario y el aire suficiente para distanciarse en la Tabla Anual y aspirar a la conquista del Torneo Clausura. Un gol tempranero de Plaza Colonia parecía que inclinaba el partido en favor del patablanca. Así se vio hasta el fin del primer tiempo cuando el bolso empató tras gran jugada de Gómez.

En el segundo tiempo, otro gol de Maxi Gómez y un mayor dominio tricolor del campo de juego permitieron a Nacional obtener los tres puntos que había ido a buscar al Centenario.

Los dirigidos por Joaquín Silva llegaron al Centenario para repetir el triunfo de la semana pasada, ocasión en la que derrotaron al tricolor por 2 a 1. Sin embargo, la habilidad de Maxi Gómez en este caso impidió llevarse un nuevo triunfo del Centenario.

PLAZA COLONIA:

Guillermo Reyes, Ezequías Redín (15′ Matías Velázquez), Haibrany Ruiz Díaz, Juan Pablo Hernández, Juan Manuel Ramos, Yacouba Meité, Yvo Calleros, Hebert Vergara, Lucas Carrizo, Agustín Maidana y Álvaro López.

Director técnico: Sebastián Díaz. S

uplentes: Joaquín Silva, Santiago Otegui, Máximo Lorenzi, Facundo Píriz, Miqueas Redín, Agustín Ocampo, Cristian Barros, Benjamín Acosta y Gonzalo Bueno.

NACIONAL:

Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero, Luciano Boggio, Christian Oliva, Lucas Villalba, Nicolás Lodeiro, Nicolás López y Maximiliano Gómez.

Director técnico: Pablo Peirano.

Suplentes: Ignacio Suárez, Hayen Palacios, Matías De Los Santos, Juan Pablo Patiño, Lucas Rodríguez, Mauricio Pereyra, Agustín Dos Santos, Christian Ebere, Gonzalo Carneiro y Exequiel Mereles.

Jueces: Javier Burgos acompañado por Pablo Llarena y Marcelo Alonso, mientras que Esteban Guerra será cuarto juez. En el VAR estarán Daniel Rodríguez y Mathías Muniz.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar