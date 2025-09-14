Dos goles de Maxi Gómez le dieron a Nacional un triunfo necesario y el aire suficiente para distanciarse en la Tabla Anual y aspirar a la conquista del Torneo Clausura. Un gol tempranero de Plaza Colonia parecía que inclinaba el partido en favor del patablanca. Así se vio hasta el fin del primer tiempo cuando el bolso empató tras gran jugada de Gómez.
por el clausura
Con doblete de Maxi Gómez, Nacional derrotó 2 a 1 a Plaza Colonia
El bolso tenía una sobrada motivación para ganar: revertir la derrota de la semana pasada y ganar tres puntos más para la Anual; y Nacional lo logró.