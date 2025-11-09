Con el agua al cuello, Nacional empató con Defensor Sporting y se quedó con la Anual

El partido comenzó con una leve diferencia de juego para Nacional pero sobre los 20 minutos el encuentro comenzó a emparejarse. Varias llegadas del violeta pusieron en peligro el arco defendido por Mejía. Y el gol llegó. A los 42 minutos Álvares abrió la cuenta para Defensor y el comienzo de las complicaciones para los de La Blanqueada.

Ya en el segundo tiempo, a los 79 minutos, la aparición del Diente López le permitió al bolso llegar al empate y de esa manera quedarse con la Tabla Anual.

DEFENSOR SPORTING:

Kevin Dawson, Lucas Agazzi, Marco Saravia, Juan Viacava, Patricio Pacífico (66’ , Lucas De Los Santos), Mauricio Amaro, Germán Barrios, Nicolás Wunsch (90’ Xavier Biscayzacú), José Álvarez, Diego Abreu (46’ Augusto Cambón (86’ Lautaro Navarro)) y Alexander Machado (86’ Alan Torterolo).

Director técnico: Ignacio Ithurralde.

Suplentes: Lucas Machado, Ariel Lima, Geanfranco Rodríguez, Lukas Konig, Nahuel Soria.

NACIONAL:

Luis Mejía, Emiliano Ancheta (69’ Gonzalo Carneiro), Sebastián Coates, Julián Millán, Nicolás Rodríguez (46’ Lucas Villalba), Luciano Boggio, Christian Oliva (46’ Diego Romero), Lucas Rodríguez, Juan Cruz De Los Santos (75’ Exequiel Mereles), Nicolás López (82’ Matías De Los Santos ) y Maximiliano Gómez.

Director técnico: Jadson Viera.

Suplentes: Ignacio Suárez, Hayen Palacios, Mauricio Pereyra, Nicolás Lodeiro, Christian Ebere.

Jueces: Leodán González asistido por Pablo Llarena y Javier Irazoqui, mientras que Leandro Lasso oficiará de cuarto juez. Andrés Cunha y Andrés Nievas estarán en el VAR.