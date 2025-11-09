Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Tabla Anual | Uruguayo |

última fecha

Con el agua al cuello, Nacional empató con Defensor Sporting y se quedó con la Anual

Los tricolores visitaron a Defensor con la intención de asegurarse la Tabla Anual; ahora deberá esperar para conocer a su rival por la final del Uruguayo.

El Diente le dio el empate y aseguró la Anual para Nacional.

 Dante Fernandez / FocoUy
Un golazo de Jorge Álvarez le permitió a Defensor Sporting ir ganando en su casa frente a Nacional durante casi todo el partido. Pero la alegría violeta quedó trunca en el segundo tiempo cuando el Diente, Nicolás Lópéz, empató para el bolso. Con este resultado el tricolor se queda con la Tabla Anual y disputará la final del Uruguayo con el ganador del partido entre Peñarol y Liverpool.

Nacional procuraba mantener su liderazgo en la Tabla Anual. Sin embargo, este resultado complica a los tricolores ya que cerca de allí, en el Estadio Centenario, Peñarol, ya campeón, derrota a Montevideo City Torque.

Los tricolores llegaron al Saroldi tras empatar la semana pasada ante Cerro en una fecha en la que Peñarol logró el título. Ese empate achicó la diferencia en la Anual dejando a los bolsos a solo tres puntos de diferencia.

El partido comenzó con una leve diferencia de juego para Nacional pero sobre los 20 minutos el encuentro comenzó a emparejarse. Varias llegadas del violeta pusieron en peligro el arco defendido por Mejía. Y el gol llegó. A los 42 minutos Álvares abrió la cuenta para Defensor y el comienzo de las complicaciones para los de La Blanqueada.

Ya en el segundo tiempo, a los 79 minutos, la aparición del Diente López le permitió al bolso llegar al empate y de esa manera quedarse con la Tabla Anual.

DEFENSOR SPORTING:

Kevin Dawson, Lucas Agazzi, Marco Saravia, Juan Viacava, Patricio Pacífico (66’ , Lucas De Los Santos), Mauricio Amaro, Germán Barrios, Nicolás Wunsch (90’ Xavier Biscayzacú), José Álvarez, Diego Abreu (46’ Augusto Cambón (86’ Lautaro Navarro)) y Alexander Machado (86’ Alan Torterolo).

Director técnico: Ignacio Ithurralde.

Suplentes: Lucas Machado, Ariel Lima, Geanfranco Rodríguez, Lukas Konig, Nahuel Soria.

NACIONAL:

Luis Mejía, Emiliano Ancheta (69’ Gonzalo Carneiro), Sebastián Coates, Julián Millán, Nicolás Rodríguez (46’ Lucas Villalba), Luciano Boggio, Christian Oliva (46’ Diego Romero), Lucas Rodríguez, Juan Cruz De Los Santos (75’ Exequiel Mereles), Nicolás López (82’ Matías De Los Santos ) y Maximiliano Gómez.

Director técnico: Jadson Viera.

Suplentes: Ignacio Suárez, Hayen Palacios, Mauricio Pereyra, Nicolás Lodeiro, Christian Ebere.

Jueces: Leodán González asistido por Pablo Llarena y Javier Irazoqui, mientras que Leandro Lasso oficiará de cuarto juez. Andrés Cunha y Andrés Nievas estarán en el VAR.

