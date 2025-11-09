Peñarol derrotó por 2 a 0 a Montevideo City Torque

Gastón Silva y el goleador Matías Arezo convirtieron los goles que le permitieron a Peñarol, ya campeón del Torneo Clausura, ganar frente a Montevideo City Torque por la última fecha del campeonato en el Estadio Centenario. El mirasol jugó mirando de reojo al Parque Rodó donde Nacional, primero en la Tabla Anual, caía ante Defensor Sporting, obligando a un desempate con los mirasoles. Pero no pudo ser.