Gastón Silva y el goleador Matías Arezo convirtieron los goles que le permitieron a Peñarol, ya campeón del Torneo Clausura, ganar frente a Montevideo City Torque por la última fecha del campeonato en el Estadio Centenario. El mirasol jugó mirando de reojo al Parque Rodó donde Nacional, primero en la Tabla Anual, caía ante Defensor Sporting, obligando a un desempate con los mirasoles. Pero no pudo ser.
son campeones
Peñarol derrotó por 2 a 0 a Montevideo City Torque
Los aurinegros son campeones y deberán definir con Liverpool para ver quién va a la final del Uruguayo; Nacional espera al ganador.