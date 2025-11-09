Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Peñarol | Torneo Clausura |

son campeones

Peñarol derrotó por 2 a 0 a Montevideo City Torque

Los aurinegros son campeones y deberán definir con Liverpool para ver quién va a la final del Uruguayo; Nacional espera al ganador.

Arezo. Apareció el goleador y le dio el 2 a 0 a Peñarol.

 Enzo Santos / FocoUy
Gastón Silva y el goleador Matías Arezo convirtieron los goles que le permitieron a Peñarol, ya campeón del Torneo Clausura, ganar frente a Montevideo City Torque por la última fecha del campeonato en el Estadio Centenario. El mirasol jugó mirando de reojo al Parque Rodó donde Nacional, primero en la Tabla Anual, caía ante Defensor Sporting, obligando a un desempate con los mirasoles. Pero no pudo ser.

El comienzo del partido fue un ida y vuelta entre ambos hasta que a los 26 minutos una entrada de Silva le permitió a los manyas abrir el tanteador y pasar a ganar. La pelota rebotó en el zaguero Eduardo Agüero y fue a parar al fondo de la red.

Ya en el segundo tiempo apareció Arezo. A los 61 minutos logró evadir la defensa ciudadana y convertir el segundo que le da tranquilidad al manya.

PEÑAROL:

Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Gastón Silva; Trindade y Umpiérrez; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández y Jaime Báez; y Matías Arezo.

DT: Diego Aguirre

MONTEVIDEO CITY TORQUE

Franco Torgnascioli; Ezequiel Busquets, Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher y Facundo Silvera; Pablo Siles, Franco Pizzichillo y Diogo Guzman; Esteban Obregón, José Neris y Walter Núñez.

DT: Marcelo Méndez

Jueces: Esteban Ostojich asistido porMathías Muniz y Franco Mieres, mientras que Federico Modernell oficia de cuarto juez. En el VAR están Jonhatan Fuentes y Richard Trinidad.

Temas

