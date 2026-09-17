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Deportes Liga de Quito |

Libertadores

Con finales infartantes, Estudiantes de La Plata y Palmeiras están en semifinales

Estudiantes de La Plata derrotó por la mínima a Corinthians mientras que Palmeiras hizo lo propio por penales ante Liga de Quito.

Estudiantes de La Plata entre los mejores cuatro de la Copa Libertadores.

Estudiantes de La Plata entre los mejores cuatro de la Copa Libertadores.

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En una jornada infartarte, se conocieron dos nuevos semifinalistas de la Copa Libertadores que esta noche definirá su cuadro final. Con finales no apto para cardíacos, Palmeiras y Estudiantes de La Plata sellaron su nombre entre los mejores cuatro equipos del torneo.

En un partido infartante, con dos goles en los últimos cuatro minutos, Palmeiras eliminó por penales a Liga de Quito luego de haber perdido 3 a 2 en el tiempo reglamentario. Marlon Freitas y Vitor Roque marcaron para el verdao mientras que Luis Segovia y dos goles de Michael Estrada en los 90 y 92 minutos, le dieron la posibilidad a los ecuatorianos de definir el partido desde los penales.

La tanda de penales estuvo al nivel de lo que fue el partido, emocionante hasta el final en el que Palmeiras se impuso por 4 a 3, accediendo así a las semifinales. Joaquín Piquerez titular en el verdao que tuvo a Emiliano Martínez en el banco de suplentes.

Y si hablamos de partidos emocionantes, el que protagonizaron Estudiantes de La Plata y Corinthians en Brasil no se queda atrás. Con la serie igualada, llegamos al minuto 87 cuando un desborde de Palacios contra la línea final (de milagro no salió la pelota), le quedó a Alexis Castro quien metió una volea fantástica para poner al pincha arriba en la serie.

Cuando ya no quedaba más tiempo, el árbitro fue llamado por el VAR, sancionó una mano clara dentro del área y le concedió penal para Corinthians. En los pies de Memphis Depay estuvo la posibilidad de llevar el partido a los penales, sin embargo, la ejecución se fue muy por arriba por lo que Estudiantes de La Plata se metió entre los mejores cuatro del torneo.

El equipo comandado por Alexander Medina, tuvo a Fernando Muslera titular y a Gabriel Neves ingresando en el complemento, mientras que en el timao, Pedro Milans no vio minutos.

Se conoce el último semifinalista de la Libertadores

Con la serie 2 a 0 favorable, Flamengo recibirá desde las 21:30 horas a Independiente del Valle en el Estadio Maracaná. El uruguayo Andrés Matonte será el árbitro del encuentro.

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