Con finales infartantes, Estudiantes de La Plata y Palmeiras están en semifinales

Y si hablamos de partidos emocionantes, el que protagonizaron Estudiantes de La Plata y Corinthians en Brasil no se queda atrás. Con la serie igualada, llegamos al minuto 87 cuando un desborde de Palacios contra la línea final (de milagro no salió la pelota), le quedó a Alexis Castro quien metió una volea fantástica para poner al pincha arriba en la serie.

Cuando ya no quedaba más tiempo, el árbitro fue llamado por el VAR, sancionó una mano clara dentro del área y le concedió penal para Corinthians. En los pies de Memphis Depay estuvo la posibilidad de llevar el partido a los penales, sin embargo, la ejecución se fue muy por arriba por lo que Estudiantes de La Plata se metió entre los mejores cuatro del torneo.

El equipo comandado por Alexander Medina, tuvo a Fernando Muslera titular y a Gabriel Neves ingresando en el complemento, mientras que en el timao, Pedro Milans no vio minutos.

Se conoce el último semifinalista de la Libertadores

Con la serie 2 a 0 favorable, Flamengo recibirá desde las 21:30 horas a Independiente del Valle en el Estadio Maracaná. El uruguayo Andrés Matonte será el árbitro del encuentro.