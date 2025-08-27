Con poco a Nacional le alcanzó para avanzar en la Copa AUF Uruguay

"Aprovecharon todos los minutos, tuvieron buen rendimiento, más allá de Ebere, los demás muchachos en las posiciones que están, como una posible opción para los fines de semana", dijo Tetes.

En las últimas horas Nacional informó de la salida de Yonatan Rodríguez que pasará a préstamo a Racing. El ayudante técnico tricolor opinó sobre la esta situación: "La decisión hay que preguntársela a él, más allá de lo que diga yo. Perdemos un jugador que en la base es el cambio natural de Christian (Oliva). Tenemos que adaptarnos, solucionar, y buscar otra característica con los compañeros que quedan", aseguró.

Echeverría puede dar una mano

Luego de tener minutos en amistosos, Juan Pedro Echeverría pudo haber su debut de forma oficial en el lateral izquierdo y cons sus minutos perfectamente puede dar pelea ante Juan Pablo Patiño y Diego Romero. El juvenil tuvo un buen partido, sube mucho y con criterio pero tiene algunas dificultades en el retroceso. Etcheverría salvó con buena nota su debut y fue lo más destacado junto al nigeriano Christian Ebere con gol y asistencia.

Un año sin Juan Izquierdo

Hoy se cumple un año del fallecimiento de Juan Izquierdo. No es un día más para los hinchas tricolores que hace un año, cortaron la Avenida 8 De Octubre para rendirle homenaje.

Pese a que hace un año de su inesperada partida, la Conmebol aún no libero el seguro que se le prometió a la familia por dicho suceso. El ex dirigente de Nacional y abogado Pablo Durán está ayudando a la familia a encaminar ese tema.